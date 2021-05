Haustier, Nahrung, Trickfilmheld – Tiere begegnen uns in nahezu allen Lebenslagen und in unterschiedlichsten Rollen. Die Folge: ein Mensch-Tier-Verhältnis voll von Ambivalenzen. Ihm widmet sich das aktuelle hr-iNFO Funkkolleg "Mensch und Tier" aus interdisziplinärer Perspektive.

Nach einer Einführung in das Konzept des aktuellen Funkkollegs steht speziell seine Abschlussfolge "Aus für die lustige Safari?" im Mittelpunkt dieses "Wochenplan"-Seminars. Autorin Judith Kösters hat beobachtet, dass insbesondere in Medien für Kinder oft ein klischeehaft-beschönigendes Bild davon transportiert wird, in welcher Lage sich viele Tiere heute befinden. Viel zu selten, so die Autorin, ginge es darum, dass jede achte Art vom Aussterben bedroht ist, oder darum, wie sich Lebensräume durch menschliche Aktivitäten (wie Rodungen, Landwirtschaft oder Ressourcen-Ausbeutung) massiv verändern, wie sie schrumpfen und verschwinden.

Gemeinsam mit der Biologie-Didaktikerin Andrea Möller von der Universität Wien fragen wir deshalb: Welches Verhältnis zu Natur und Tieren sollte Kindern und Jugendlichen künftig vermittelt werden – in Kinderbüchern, aber auch im Biologie-Unterricht?