Wie entsteht eine Nachrichtensendung? Warum schaffen es manche Meldungen in die "hessenschau" und andere nicht? Wer ist an diesem Entscheidungsprozess beteiligt?



Vom Ereignis zur Nachricht – in dieser Fortbildung durchlaufen wir gemeinsam mit der "hessenschau"- Moderatorin Kristin Gesang alle Schritte der Produktion einer Nachrichtensendung am Beispiel einer ausgewählten "hessenschau"- Ausgabe.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen können sich redaktionelle Methoden für den Unterricht ableiten, die die Teilnehmer*innen dann in eigenen Unterrichtsszenarien umsetzen können.

Indem die Schüler*innen Inhalte selbstständig recherchieren, bearbeiten, zusammenführen, präsentieren und veröffentlichen, erfahren sie wie Themen in digitalen Umgebungen verarbeitet und bereitgestellt werden. Dieser Blick hinter die Kulissen ermöglicht ihnen eine selbständige Analyse und Beurteilung von Medieninhalten. Weiterhin lernen sie somit die Bedeutung digitaler Medien für die politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung kennen.

Außerdem stellen wir Ihnen das Projekt "hrNewsLab" vor, in dem Jugendliche für die eigene Zielgruppe regionale Nachrichten auf Instagram präsentieren.