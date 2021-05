Journalismus ohne Bilder ist heute kaum noch vorstellbar. Das gilt auch für Nachrichten. Und nicht erst in Zeiten von Instagram & Co.

Welche Macht Bilder haben und warum der Blick in die Vergangenheit notwendig und hilfreich ist, um zu verstehen, was Pressefreiheit und Demokratie bedeuten, darüber tauschen wir uns in diesem Workshop aus. Und wir erproben - passend dazu - ein neues Online-(Selbst-) Lerntool für den Unterricht.