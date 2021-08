Wie kann politische Partizipation aussehen? Was ist überhaupt alles politisch? Und können auch Schüler*innen etwas bewegen? Jetzt ist die #zeitfürfragen und zwar für Fragen rund um das Thema Politische Partizipation!

Weitere Informationen Wer: Jugendliche ab 13 Jahren

Kompetenzbereiche: 1/2/3/6 Ende der weiteren Informationen

Fragen wie: Was bedeutet Politische Partizipation für dich? Wie hat sich dein Leben in Hinblick darauf verändert? Warum kam es zu dieser Veränderung? Was kannst du aus deinen Erfahrungen anderen weitergeben?

Mach mit bei #zeitfürfragen! Setze Instagram kreativ ein und erzähl uns deine Geschichte zum Thema Politische Partizipation!

Worum geht's?

Im großen Wahljahr 2021 begegnet uns das Thema Politische Partizipation mehr denn je. Wie kann diese aussehen? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten Politischer Partizipation gibt es? Und können auch Jugendliche etwas bewegen?

Nutze dieses Thema, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen und gemeinsam einen Aspekt der Politischen Partizipation zu beleuchten! Egal ob per Videokonferenz mit Bekannten oder direkt vor Ort. Welche Erlebnisse haben sie gemacht? Schick uns dein Interview mit deiner Geschichte als Instastory!

Wer kann mitmachen?

Schüler*innen ab 13 Jahren, die Lust haben, unter professioneller Anleitung eine multimediale Geschichte über Instagram zu erzählen.

Wie funktioniert's?

1. Du kennst eine Person mit einer interessanten persönlichen Geschichte zum Thema Politische Partizipation.

2. Du schaust dir unsere How To Videos an und erfährst alles Wichtige zum Thema journalistisches Arbeiten, Instagram und Interviewtechniken.

3. Du überlegst dir ein Storyboard, das (mindestens) diese Punkte beinhaltet:

• Interview

• kreative Einbindung von Fotos, selbst gedrehtem Material oder Tools der Instastory (GIFs, Boomerangs, Umfragen, etc.)

• Vergleich mit deiner aktuellen Situation

4. Wenn du möchtest, schaut ein*e hr-Redakteur*in dein Storyboard in unserer Online-Sprechstunde an. Hier sind wir natürlich auch für alle anderen Fragen für dich da.

5. Du stellst deine Instastory zusammen, lädst sie herunter und schickst sie uns.

Jede Schülerin und jeder Schüler darf nur einen Beitrag einreichen. Gruppenarbeit ist bei diesem Projekt nur bedingt möglich. Ihr könnt euch aber besprechen und somit über ein Kommunikationstool eure Erfahrungen austauschen.

Rechtliche Fragen?!

Bevor du loslegst, schau dazu auch noch einmal auf unsere Checkliste. Hier findest du Anregungen und Hinweise u.a. zur Musikverwendung und Bildrechten bzw. auch zu technischen Vorgaben.

Und dann?

Wir veröffentlichen besonders kreative, spannende Stories über die hr-Instagramkanäle @hrfernsehen oder @hessenschau.