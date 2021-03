Wie sieht der Alltag von Schüler*innen aus? Was können sie machen, wenn sie Opfer von Mobbing sind? Und was bedeutet ihnen "Freiheit"? Themen in "Wissen und mehr".

Montag, 31.05.2021, 07:20 Uhr

Always on: Wie viel Macht haben Digitale Medien über uns?

Ein Film zum Jugendmedienschutz

Das ständige Tippen, Teilen, Smartphone checken ist bei Jugendlichen längst Alltag. Aber wo liegen die Chancen und Risiken des Internets und sollte man die eigene Nutzung nicht manchmal überdenken? Gemeint ist der Jugendmedienschutz. Der 30-minütige Film "Always on. Wie viel Macht haben digitale Medien über uns" von Anna Roytman und Tra My Trinh beschäftigt sich genau mit diesem Thema.

Dienstag, 01.06.2021, 07:20 Uhr

Cybermobbing - was tun?

Megan und Joshi sind Opfer von Cybermobbing geworden. Ein Doku-Comic erzählt ihre Geschichten. Die Medienscouts der Gesamtschule Essen-Borbeck zeigen, wie man Cybermobbing verhindern kann und was zu tun ist, wenn man gemobbt wurde. Eine Cyberpsychologin, ein Jurist und eine Beraterin der Telefon-Hotline ordnen die Fälle und auch die Ansätze der Medienscouts psychologisch und juristisch ein. Außerdem führen uns die Medienscouts an einem Experiment mit Schülern vor, wie schnell es zu Cybermobbing kommen kann und wie schnell die Anonymität dazu führt, dass die Schüler alle Hemmungen verlieren.

Mittwoch, 02.06.2021, 07:20 Uhr

Neustart: Mobbing und Mediation in der Schule

Schülerfilm der Augustinerschule, Friedberg

Benjamin ist neu an der Schule. Doch das ist nicht die einzige plötzliche Veränderung im Leben des 17-jährigen. Seine Eltern haben sich getrennt, die Mutter ist frisch verliebt und benimmt sich wie ein Teenager, und an die neue Stadt, in die er mit ihr gezogen ist, muss er sich auch noch gewöhnen. Doch richtig stressig wird es für ihn, als er in der Schule permanent von seinen Mitschülern gemobbt wird. Bald wird ihm alles zu viel... "Neustart" ist ein Film-Projekt von Schülern für Schüler. In einer sensiblen filmischen Erzählung zeigen Jugendliche der Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Friedberger Augustinerschule, zu welch verzweifelten Taten Mobbing führen kann. Doch die Schüler belassen es nicht dabei, sondern zeigen anschaulich einen Ausweg: die Mediation, die an der Schule von Schülern initiiert und durchgeführt wird. Eine Chance für Benjamin und alle, die mit Mobbing von einem Problem betroffen sind, über das nicht gerne gesprochen wird.

Donnerstag, 03.06.2021, 07:20 Uhr

Freitag, 04.06.2021, 07:20 Uhr

Orte der Freiheit

Du kannst gehen, wohin du willst, posten, was du willst, treffen, wen du willst – nicht ganz: Seit Corona hat sich auch unser Verhältnis zum Thema „Freiheit“ gewandelt und zumindest viele Fragen aufgeworfen: Was bedeutet Freiheit eigentlich? Kann man sie auch wieder verlieren? Bringt Freiheit nicht auch die Verantwortung mit sich, sie zu schützen? Wo findest du Freiheit in deiner alltäglichen Umgebung? Was bedeutet für dich Freiheit im Alltag? Wieso ist dir Freiheit wichtig?

