Stimmt es, dass unser Gehirn mehr Nervenzellen hat als unsere Galaxie Sterne? Dass man die Schallmauer ganz alleine durchbrechen kann? Und wann werden wir eigentlich auf den Mars umziehen?

Die bilinguale Sendereihe "10 Dinge, die du wissen musst" erklärt mit viel Witz und zahllosen Animationsclips unsere Welt.



Is it true there are more neurons in our brains than stars in our galaxy? That everyone of us can try their hands at supersonic speed? And when will mankind finally start colonizing Mars? The five-part series "Things you need to know" explains scientific findings using lots of funny animation clips.

Geschwindigkeit

Wer weiß schon, dass man die Schallmauer – mit einer Peitsche – ganz alleine durchbrechen kann? Dass man mit einer Art Schwerkraftexpress jeden Ort der Welt theoretisch in 42 Minuten erreichen könnte und dass Forscher berechnet haben, ob man bei Regen besser gehen oder rennen sollte? "10 Dinge, die du wissen musst" reist in dieser Folge durch die überraschende Welt der Geschwindigkeit.

Gehirn

Um das Gehirn ranken sich viele populäre Mythen. Stimmt es zum Beispiel, dass unser Gehirn mehr Nervenzellen hat, als unsere Galaxie Sterne? Dass es nur so viel Energie verbraucht wie eine 20-Watt-Birne? Und dass Hirnforscher Magier beobachten, um zu verstehen, wie unser Gehirn die Welt wahrnimmt? "10 Dinge, die du wissen musst: Gehirn" reist in den wunderbaren und geheimnisvollen Kosmos in unserem Kopf.

Tüftler und Erfinder

Was verdanken wir der Dampfkraft, wie hoch können wir bauen und wann werden wir auf den Mars umziehen? Der Spieltrieb der Ingenieure hat schon immer den technischen Fortschritt angetrieben. Ein alter Grieche baute die erste Dampfmaschine und inzwischen, 2000 Jahre und eine industrielle Revolution später, konnten deutsche Forscher sie auf das Dreißigstel eines Haardurchmessers schrumpfen. In "10 Dinge, die du wissen musst: Tüftler und Erfinder" kommen wir aus dem Staunen über alte und neue Erfindungen nicht heraus.

Albert Einstein

Auf seinem bekanntesten Foto streckt Albert Einstein dem Fotografen die Zunge raus und ist damit zur Ikone der Pop-Kultur geworden, kopiert von den Rolling-Stones und Kiss-Bassist Gene Simmons. Aber was für ein Mensch war Einstein? Und warum ist er so berühmt geworden? "10 Dinge, die du wissen musst! Albert Einstein" unternimmt eine Reise durch Zeit und Raum und klärt unter anderem folgende Fragen: War Einstein wirklich ein schlechter Schüler oder einfach seiner Zeit voraus? Hat Einstein die Atombombe gebaut? Und wo befindet sich sein Gehirn heute?