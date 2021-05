Materialien zu TV-Sendungen

#95neuethesen: Materialien

Von "Gay and Pray – It is ok!" bis "Du bist verantwortlich, auch wenn du nichts tust!": Im Projekt "#95neuethesen" haben sich Schülerinnen und Schüler in Hessen mit Fragen und Themen beschäftigt, die sie heute bewegen. Hier findet ihr Materialien zu den Themenbereichen Kleidung, Mut, Werte, Verzicht und Mobbing. [ ]