Ein Podcast für Grundschulkinder und alle, die Spaß am Mehr-Wissen haben. Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange finden Antworten auf spannende Fragen. Mit dabei: Zusatzmaterialien für den Unterricht.

Weitere Informationen Art des Angebots: Kinderpodcast mit Zusatzmaterialien für den Unterricht

Datum: Ab Februar 2021

Für: Schüler*innen der Klassenstufen 3 bis 6

Kompetenzbereich: 2

Schulfach: Sachunterricht

www.wunderwigwam.de

als Podcast auf hr2.de

oder in der ARD-Audiothek Ende der weiteren Informationen

Der Wunderwigwam ist ein magischer Ort, der umherzieht und an ungewöhnlichen Plätzen Halt macht. Bewohnt wird er von Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Fuchs ist ein liebenswerter Sammler und weiß viel von der Welt. Die Schlange ist pfiffig, schlagfertig und surft gerne im Internet. Hier findet sie oft Erstaunliches. In jeder Podcast-Folge stürzen sich die beiden kopfüber in fremde Welten, jedes Mal an einem anderen Ort.

Der Aufbau der Folgen ist immer gleich: Sie bieten ein Wissensfeature zu einem bestimmten Thema an nach dem Prinzip "Kinder fragen – Experten antworten". Die Handlung wird von Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange eingerahmt.