Von "Gay and Pray – It is ok!" bis "Du bist verantwortlich, auch wenn du nichts tust!": Im Projekt "#95neuethesen" haben sich Schülerinnen und Schüler in Hessen mit Fragen und Themen beschäftigt, die sie heute bewegen: Hier gibt es Materialien zu den Themenbereichen Kleidung, Mut, Werte, Verzicht und Mobbing.

Die Materialien sind für den Einsatz im Schulunterricht konzipiert. Zu jedem Themenbereich finden Sie einen Film, passende Schülerarbeitsblätter und Informationen für Lehrer*innen.

Du bist, was du trägst!? Sagen Äußerlichkeiten wie Kleidung, Tatoos usw. wirklich etwas über dich aus? Darf man darüber Urteile fällen? Die Materialien beziehen sich direkt aufs Video:



Arbeitsblätter [PDF - 2mb] | Lehrerblätter [PDF - 3mb] | Timecode-Liste [PDF - 1mb]

Erfordert es Mut anders zu sein und für sich selbst und andere einzustehen? Die Materialien beziehen sich direkt aufs Video:



Arbeitsblätter [PDF - 3mb] | Lehrerblätter [PDF - 2mb] | Timecode-Liste [PDF - 1mb]

Warum wird gemobbt, gedisst und diskriminiert? Fehlen uns Werte wie Toleranz, Ehrlichkeit und Respekt? Müssen sie besser vermittelt werden? Und von wem? Die Materialien beziehen sich direkt aufs Video:



Arbeitsblätter [PDF - 1mb] | Lehrerblätter [PDF - 2mb] | Timecode-Liste [PDF - 1mb]

Warum sollte man verzichten? Wer macht das überhaupt freiwillig? Geht es um Selbstdisziplin, religiöse Demut oder vielleicht etwas ganz anderes? Die Materialien beziehen sich direkt aufs Video:



Arbeitsblätter [PDF - 3mb] | Lehrerblätter [PDF - 2mb] | Timecode-Liste [PDF - 1mb]

"Neustart" ist ein Film-Projekt von Schülern für Schüler. In einer sensiblen filmischen Erzählung zeigen Jugendliche der Jahrgangsstufen 11-13, zu welch verzweifelten Taten Mobbing führen kann. Doch sie zeigen anschaulich einen Ausweg: die Mediation.

Handreichung [PDF - 556kb] | Tabellarische Gliederung [PDF - 277kb]

Der Film "Neustart" ist besonders interessant für den Einsatz im Unterricht aufgrund seiner "Zweiteilung". Diese "Zweiteilung" der Geschichte birgt großes Potential, um mit den SchülerInnen über den Mobbingprozess und vor allem über Interventions- und Präventionsstrategien zu sprechen.

Szenario 1

Im ersten Szenario lehnt Mobbingopfer Ben die Hilfe ab, worauf eine Verschlimmerung der Situation folgt, die schließlich in einem Suizid oder zumindest Suizidversuch von Ben endet.

Szenario 2

Im zweiten Szenario nimmt Ben die Hilfe an und die Situation verbessert sich stetig – bis zu dem Punkt, als er sich mit MitschülerInnen anfreundet, die ihn unterstützen.