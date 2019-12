So setzt sich der Kinderschutzbund für Hessens Kinder ein

Von Bad Vilbel bis Wiesbaden: Der Kinderschutzbund Landesverband Hessen e.V. setzt sich im ganzen Bundesland mit vilefältigen Projekten für eine kinderfreundliche Gesellschaft ein. Hier finden Sie alle Video-Beiträge.

Trailer zum hr-Weihnachtsstern

In Hörfunk, Fernsehen und Online nimmt der hr im Dezember das Thema "Kinder stärken" in den Fokus. Vorgestellt werden viele Projekte zu Gunsten des Kinderschutzbundes in Hessen.

Der Hessische Rundfunk lässt erstmals den hr-Weihnachtsstern leuchten. Mit der landesweiten Benefizaktion werden Spenden gesammelt, um Hessens Kinder stark zu machen. Am 1. Dezember startete Intendant Manfred Krupp die Aktion in Kronberg.

Live-Schalte zur Kinderkleiderkammer Bad Homburg

Der hr-Weihnachtsstern ist die vorweihnachtliche hr-Benefizaktion zu Gunsten des Landesverbandes des Deutschen Kinderschutzbundes. Dazu gehört auch die "Klamotte", die Kleiderkammer des OV Kinderschutzbund Bad Homburg. [zur hr-fernsehen.de Videoseite ]

Bernd Siefert hat in hallo hessen den hr-Weihnachtsstern gebacken. Das Rezept hat er extra für die Spendenaktion kreiert.