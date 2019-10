Im Dezember 2019 lässt der Hessische Rundfunk in seinen Programmen, Sendungen und bei Veranstaltungen erstmals den "hr-Weihnachtsstern" leuchten.

Der "hr-Weihnachtsstern" ist die diesjährige hessenweite Benefizaktion, durch die Spenden gesammelt werden, die Hessens Kinder in allen Teilen des Landes stark machen sollen. Der Spendenempfänger ist der Kinderschutzbund in Hessen mit seinen vielfältigen Projekten und Angeboten aller Kreis- und Ortsverbände. Tag für Tag engagieren sich dort ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, sowie professionelle Fachkräfte für Kinder, Eltern und Familien. Ob Beratungsangebote, Begleitung von Geburt an, Familienzentren, Schülertreffs, Medienkomptenz- oder Konfliktlösungsprojekte - durch Spenden beim "hr-Weihnachtsstern" kann jeder seinen Beitrag dazu leisten, Hessens Kinder stark zu machen.

Im Rahmen der Aktion wird in allen hr-Programmen das facettenreiche Thema "Kinder stärken" in den Fokus gerückt, die Umsetzung von Kinderrechten in der Gesellschaft beleuchtet, alltägliche Probleme, Sorgen und Nöte abgebildet, und dazu „starke“ Projekte für Kinder in Hessen vorgestellt, die Hilfe bieten, Mut machen und Lösungen anbieten.

Zu der Aktion gehören auch Veranstaltungen, wie "Das Weihnachtssingen – von hr3 und der Offenbach Post", die "hr4 Weihnachtskonzerte" und "Swinging Christmas" mit der hr Bigband. Festlicher Abschluss wird die Sendung "Der hr Weihnachtsstern" sein, die im hr-fernsehen an Heiligabend von 17.30 bis 19 Uhr laufen wird. Andrea Ballschuh ("hallo hessen") und Tobi Kämmerer (hr3 Morningshow / "Tobis Städtetrip") präsentieren hier zur Bescherung 90 Minuten lang die Höhepunkte der großen hr-Weihnachtsaktion.