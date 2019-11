Bernd Siefert backt am 28. November in hallo hessen den hr Weihnachtsstern. Das Rezept hat er extra für die Spendenaktion kreiert. Sie finden es hier zum Herunterladen.

Am Sonntag beginnt die Adventszeit und die hallo hessen-Konditoren backen ihre Lieblingsweihnachtsplätzchen. Außerdem verraten sie Tipps und Tricks, wie selbstgebackene Plätzchen zu Hause garantiert gelingen.

Mit dabei: Konditorweltmeister Bernd Siefert aus Michelstadt. Er hat sich ein eigenes Plätzchenrezept für den hr Weihnachtsstern ausgedacht. Das Rezept gibt es hier zum Herunterladen und Nachbacken.

Das Rezept: hr Weihnachtsstern von Konditorweltmeister Bernd Siefert

Zutaten:



200 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Meersalz

Schalenabrieb einer Bioorange

Fein geriebene Tonkabohne

1 Ei

300 g Weizenmehl

Zum Bestreichen: 2 Eigelb

Füllung: 1 Glas Orangengelee (200 g)

1 Tl Thymian

100 g Marzipan



Zubereitung Teig:

Butter und Zucker vermischen, dann restliche Zutaten rasch unterkneten, in Folie packen und ca. 30 Minuten kühlen. Teig mit etwas Mehl 3 Milimeter dick ausrollen und Sterne ausstechen. Die Hälften mit Eigelb bestreichen. Dann backen: 20 Minuten bei 175 Grad Umluft. Gelee mit dem Thymian aufkochen und durch ein Sieb gießen. Marzipan in kleinen Stückchen unterrühren und abgekühlt in einen Spritzbeutel mit einer kleinen Tülle füllen. Erkalten lassen und je zwei Sterne damit zusammenkleben.

