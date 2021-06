Für die hr-Bigband - Chefdirigent Jim McNeely - suchen wir eine*n



2. Tenorsaxofonist*in



mit der Verpflichtung zu Klarinette, Flöte, Alt-Flöte und Bassklarinette. Das Vorspiel wird erfolgen auf Tenorsaxofon, Klarinette und Flöte.



Ihr Profil

Sie sollten ein*e herausragende*r Solist*in auf dem Tenorsaxofon sein, Erfahrung in einer Big Band (Satzspiel) auf den drei im Vorspiel verlangten Instrumenten verfügen und erstklassige Qualifikationen und Referenzen mitbringen.



Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des Hessischen Rundfunks. Die Vorspiele finden voraussichtlich statt vom 15. bis 17. September 2021. Die Einstellung erfolgt baldmöglichst.



Informationen erhalten Sie gerne unter 069/155-3019 und hr-bigband.de. Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.



Ihre Bewerbung mit Hörbeispielen senden Sie bitte bis zum 15. August 2021 per E-mail an jonas.jung@hr.de oder auf dem Postweg an unten genannte Adresse.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

Big Band Büro

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main Ende der weiteren Informationen