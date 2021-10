Radio, Fernsehen, Internet – wir sind Hessens größtes Medienunternehmen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.

Arbeiten Sie gerne im Team? Sind Sie ein Organisationstalent und lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen? Fühlen Sie sich in Outlook, im Planner und in One Note „zuhause“? Kennen Sie sich im hr und in der ARD gut aus? Haben Sie Spaß daran, immer wieder Neues auszuprobieren?

Dann verstärken Sie das Assistenzteam der Programmdirektorin!

(zunächst im Zeitvertrag mit der Option der dauerhaften Übernahme)

Ihre Aufgaben

Sie arbeiten im Team und stimmen sich selbstständig über Aufgaben und Arbeitsweisen ab.

Sie gestalten die Abstimmung mit der Programmdirektorin selbstständig und proaktiv.

Sie erledigen eigenverantwortlich die organisatorischen und administrativen Aufgaben.

Sie entwickeln sich fortwährend weiter und eigenen sich proaktiv neue digitale Tools an.

Sie koordinieren Dienstreisen, Termine und Fristen sowie interne und externe Besprechungen.

Sie bereiten Besprechungen auch inhaltlich vor und nach (z. B. Präsentationen, Protokolle).

Sie bereiten Vorgänge digital vor, einschließlich der notwendigen Unterlagen.

Sie bearbeiten und systematisieren selbstständig die Kommunikation auf allen Wegen.

Sie unterstützen bei Veränderungsprojekten und Gremienarbeit.

Sie kommunizieren mit ARD-Runden und bereiten ARD-Sitzungen vor.

Sie sind kompetente*r Ansprechpartner*in für interne und externe Anfragen und verstehen sich als ein Aushängeschild der Programmdirektion.

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder im Verwaltungsumfeld bzw. vergleichbare Qualifikation.

Sie sind sicher im Umgang mit digitalen Tools (z. B. One Note, Planner, Miro) und SAP-Anwendungen und haben Spaß daran, neue Workflows zu etablieren.

Sie haben mehrjährige Berufspraxis und sind erfahren in der Zusammenarbeit im Team sowie der Organisation und Weiterentwicklung eines Sekretariats.

Sie sind gelassen im Umgang mit vielfältigen Anforderungen und haben Freude an selbstorganisierter Teamarbeit.

Sie können sehr gut koordinieren, organisieren und eigenverantwortlich arbeiten.

Sie verfügen über eine gute Allgemeinbildung und sind sicher in Rechtschreibung und Protokollführung.

Sie sind ausgesprochen kontakt- und kommunikationsstark, engagiert, flexibel und zuverlässig.

Das Assistenzteam ist gemeinsam mit der Programmdirektorin und zwei Referent*innen in einem „Open Space“-Büro angesiedelt. Sie verstehen sich als „Arbeits-WG“ und pflegen ein kollegiales, wertschätzendes, offenes und lockeres Miteinander.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalentwicklung

Susanne Gehrhus

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen