Radio, Fernsehen, Internet – der Hessische Rundfunk (hr) ist Hessens größtes Medienunternehmen und Teil der ARD. Im Zeichen des digitalen Wandels sind wir mitten in einem umfassenden Transformationsprozess, damit wir auch in Zukunft unseren Nutzer*innen vielfältige, qualitativ hochwertige und attraktive Inhalte anbieten können. Der Programmbereich Hesseninformation ist das Kompetenzzentrum des hr für regionale Aktualität. Wir bringen die Themen, die die Menschen in Hessen „im Jetzt“ bewegen und für sie relevant sind, in sämtliche Ausspielwege. Für das sechsköpfige Management-Team des Programmbereichs suchen wir Sie als unser*e

Crossmediale*r Manager*in Strategie

Im Management-Team gibt es keine Hierarchie, es arbeitet nach dem Prinzip kollektiver/verteilter Führung.

Ihre Aufgaben

Sie verantworten mit dem Management-Team den Gesamterfolg des crossmedialen Programmbereichs.

Sie entwickeln die Gesamtstrategie des Bereichs weiter.

Dazu formulieren sie strategische Ziele, definieren KPIs und kontrollieren die Erfolge.

Sie beobachten den Wettbewerb, analysieren Medienmarkt und -nutzung und identifizieren Innovationsfelder.

Sie steuern so das Gesamtportfolio im Programmbereich mit und unterstützen die Entwicklung neuer Formate und Produkte.

Ihr Profil

Sie haben ein Studium und Volontariat erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über gleichwertige Qualifikationen.

Sie haben Berufserfahrung im Bereich digitaler Medien, Datenanalyse und Strategieentwicklung.

Sie sind versiert in der Beobachtung der Mediennutzung im Intermediavergleich.

Sie orientieren sich konsequent am öffentlich-rechtlichen Auftrag und den Bedürfnissen der Nutzer*innen.

Sie verfügen über ein ausgeprägtes digitales Mind- und Skillset



Als Führungskraft agieren Sie emphatisch, können sich selbst reflektieren und kommunizieren zugewandt und authentisch.

Neben flexiblen Arbeitszeiten und einem großen Frei- und Gestaltungsraum warten viele Herausforderungen in einem spannenden Umfeld auf Sie. Erfahren Sie hier noch mehr über weitere Benefits, die der hr Ihnen bietet.

Die Position ist auf drei Jahre befristet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 10. Oktober 2021 über unser Onlineportal.



Als Mitarbeiter*in des Hessischen Rundfunks nutzen Sie bitte den internen Arbeitsmarkt für Ihre Bewerbung.

