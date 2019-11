Die Fernsehproduktion ist in unserem Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt angesiedelt. Sie arbeiten als

Dekorateur*in

im Sachgebiet „Dekorationsbau-Werkstätten“ in der Abteilung „Veranstaltungstechnik und Ateliers“ der Fernsehproduktion. Dort führen Sie für sämtliche Produktionen im hr als Dekorateur*in die Handwerksarbeiten im Dekorations- und Messebau aus.

Ihre Aufgaben

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Herstellung von Dekorationsteilen für Fernseh- und Hörfunkproduktionen sowie öffentliche Veranstaltungen, wie Vorhang- und Polsterarbeiten, Kaschierarbeiten, Fotoveredelung, Folienarbeiten und das Verlegen von Bodenbelägen und Tapezieren von Wänden

Sie führen bei Außenproduktionen alle anfallenden Werkstatt- sowie Dekorationsarbeiten aus

Sie übernehmen alle erforderlichen Arbeiten, auch im Bild, nach Vorgaben der*des Bühnenbildners*in

Sie helfen in anderen Werkstätten der Dekorationsbau-Werkstätten aus

Ihr Profil

Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als Raumausstatter*in

Sie haben eine langjährige Berufspraxis in einer vielseitigen Fachwerkstatt und Erfahrung im Dekorations- und/oder Messebau

Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und Bereitschaft zu unregelmäßiger Arbeitszeit

Führerschein Klasse C1

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Stephan Hütig

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen