An unserem Standort in Frankfurt am Main sowie den angeschlossenen Außenstudios betreiben wir eine komplexe, unternehmensweite und hochverfügbare LAN- / WAN-Plattform mit Linux-, Windows-Servern und über 3.500 Client-Arbeitsplätzen. Für unseren modernen und zukunftsorientierten IT-Bereich suchen wir eine*n

IT-System- und Applikationsadministrator*in

Crossmedialer Systembetrieb

Sie haben Spaß an neuen Technologien und bewegen sich sicher in Cloud-Umgebungen? Sie suchen spannende und vielfältige Projekte in einem dynamischen Medienumfeld? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten Ihnen darüber hinaus geregelte Arbeitszeiten, 31 Tage Urlaub, eine eigene Kantine, Freiraum eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen sowie individuelle Fortbildungen. Mehr dazu und zum hr als Arbeitgeber finden Sie hier.

Als Teil des Teams Crossmedialer Systembetrieb verantworten Sie die Sicherstellung von zentralen, crossmedialen IT-Services, Applikationen sowie Cloud- und Backend-Systemen des Hessischen Rundfunks. Zu Ihrem Aufgabengebiet zählen im Rahmen von Projekten insbesondere die Entwicklung und Integration von Kollaborationslösungen.

Ihre Aufgaben

Ihr Schwerpunkt liegt in der Betreuung von Cloud-Diensten (Private/Public), insbesondere Microsoft Office 365

Sie integrieren und verantworten dabei selbstständig verschiedene Systeme und Applikationen und entwickeln Strategien zur Optimierung, Qualitäts- und Performancesteigerung sowie Automatisierung

Sie sind für das Monitoring der Systemverfügbarkeit, die Fehleranalyse und -behebung sowie das Einhalten der Service-Level-Agreements zuständig

Sie arbeiten in Projekten mit bzw. leiten diese teilweise eigenverantwortlich

Die Teilnahme an einer IT-Rufbereitschaft sowie die Mitarbeit im Incidentmanagement-Prozess (Second- und Third-Level Support) gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben

Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (z. B. Studium der Fachrichtung Informatik, Fachinformatiker*in Systemintegration) bzw. vergleichbare Qualifikation und bringen einschlägige Berufserfahrung mit

Sehr gute Kenntnisse im Microsoft Umfeld zeichnen Sie aus

Sie verfügen idealerweise über gute Kenntnisse im Umgang mit O365, G-Suite, Exchange, Active Directory und die Begriffe Federation Services, Azure sowie Powershell sind Ihnen nicht fremd

Fundierte Erfahrungen im Projektgeschäft und in einem prozessorientierten IT-Betrieb (ITIL) runden Ihr Profil ab

Neben fachlicher Kompetenz verfügen Sie über eine offene, freundliche und kommunikative Persönlichkeit. Sie arbeiten selbständig, zuverlässig und mit hohem Verantwortungsbewusstsein. Darüber hinaus besitzen Sie die Fähigkeit zur Analyse und Strukturierung von komplexen Sachverhalten. Die kollegiale und kooperative Zusammenarbeit, auch teamübergreifend, ist für Sie selbstverständlich.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Alexandra Schurig

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 2086

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen