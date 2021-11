Digitale Produkte, Fernsehen, Radio– wir sind Hessens größtes Medienunternehmen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.



Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n innovative*n



Java-Entwickler*in



Du hast Spaß an neuen Technologien und bist ein*e Experte*in in der Java-Entwicklung? Du suchst spannende und vielfältige Projekte in einem dynamischen Medienumfeld? Dann vernetze gemeinsam mit uns die Mediensysteme der ARD.



Wir bieten dir darüber hinaus geregelte Arbeitszeiten, Mobile Office, 31 Tage Urlaub, eine eigene Kantine, Freiraum eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen sowie individuelle Fortbildungen. Mehr dazu und zum hr als Arbeitgeber findest du hier.



Deine Aufgaben



Als Java-Entwickler*in analysierst, konzipierst und realisierst du in agilen Projekten innerhalb der ARD die Softwarekomponenten von ARD-weit eingesetzten Medien-, Dokumentations- und Archivierungssysteme auf der Basis von Java bzw. JEE

Du implementierst als Full-Stack-Entwickler*in Features vertikal durch alle Softwareschichten

Im Team entwickelst du die Applikation in enger Zusammenarbeit mit Anwender*innen fachlich weiter

Du treibst die technologische und architektonische Entwicklung voran und unterstützt die Integration in eine hochgradig vernetzte IT-Landschaft.



Dein Profil



Du hast Spaß daran selbstorganisiert in einem agilen Umfeld und interdisziplinären Projektteams zu arbeiten

Du bringst ein abgeschlossenes informatikorientiertes Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation mit und verfügst über Berufserfahrung im Bereich Softwareentwicklung

Sehr gute Java-Kenntnisse, Kenntnisse in modernen Schnittstellentechnologien und Datenbanksystemen setzen wir voraus

Du kannst auf fundierte Erfahrungen mit JEE-Technologien (z.B. JPA, CDI) sowie Erfahrungen mit der Erstellung von User-Interfaces zurückgreifen.

Ein sicherer Umgang mit modernen Entwicklungsumgebungen sowie Build-, Deployment- und Bugtracking Tools ist für dich selbstverständlich

Das Arbeiten in agilen Prozessen (z. B. Scrum, SAFe) ist dir vertraut

Erfahrungen mit Suchtechnologien, Containerisierung, Business-Intelligence- oder Machine-Learning-Verfahren sind von Vorteil.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalentwicklung

Frank Heuer

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 160 93191719

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen