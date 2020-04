Radio, Fernsehen, Internet – wir sind Hessens größtes Medienunternehmen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.

hr1 ist unser journalistisch geprägter Tagesbegleiter. In unserem Programm treffen bekannte Moderator*innen auf die Menschen hinter den Schlagzeilen und Gesprächspartner*innen, die wirklich was zu sagen haben. Sie präsentieren eine besondere und ausgewählte Musikmischung mit Schwerpunkt 80er Jahre. Für das Ressort Qualitätsmanagement in der hr1/hr4-Unit am Standort Frankfurt suchen wir eine*n

Redakteur*in (Teamleitung Moderation hr1)

(befristet für zwei Jahre)

Als Teamleiter*in Moderation führen Sie die freien Moderator*innen in hr1. Sie koordinieren deren Einsätze für sämtliche On- wie Off Air-Einsätze mit der Disposition, sorgen für die Umsetzung der Vorgaben und Einhaltung der Qualitätsstandards und geben ihnen regelmäßig Feedback. Zudem gehen Sie selbst on air.

Ihre Aufgaben

Sie sind erste*r Ansprechpartner*in für die Moderator*innen in hr1,

haben selbst regelmäßige On Air- und Off Air-Einsätze,

führen kriterienbasierte Airchecks und Sendungsfeedbacks durch,

koordinieren Castings sowie interne und externe Coachings,

unterstützen crossmediale Veränderungsprozesse im hr,

vertreten die Ressortleitung und übernehmen Projektarbeit in der hr1/hr4-Unit.

Ihr Profil

Sie bringen jede Menge Berufspraxis und Wissen im Bereich Radio/Moderation mit,

sind Vollprofi im Selbstfahrstudio,

gehen kreativ mit Sprache um und besitzen ein gutes auditives Vorstellungsvermögen,

haben gute Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Airchecks und Feedbacks und verfügen über die entsprechende Methodenkompetenz,

außerdem besitzen Sie strategisches Denkvermögen.

Radio ist Ihre Leidenschaft. Sie lieben Hessen und die Musik der 80er, sind vielseitig interessiert und haben eine gute Allgemeinbildung. Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz und sind fähig zu Kooperation und Kompromiss. Sie verstehen es, zu begeistern und bleiben auch in stressigen Situationen fair. Die Weiterentwicklung von hr1 liegt Ihnen am Herzen und Sie wollen aktiv daran mitarbeiten.

Fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte Arbeitsproben (Aircheck, max. fünf Minuten) und eine kurze Skizze bei, in der Sie erläutern, wie Sie mit welchen Methoden und Ideen die Moderation in hr1 weiterentwickeln würden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 22. Mai 2020.





Als Mitarbeiter*in des Hessischen Rundfunks nutzen Sie bitte den internen Arbeitsmarkt für Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Antonia Ansari

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 5069

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen