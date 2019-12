An alle, die tolle Ideen haben, wie man 2020 mit innovativen und digitalen Ideen mit einem Radioprogramm wie hr3 und YOU FM Hörer*innen gewinnen und binden kann:

Die POP UNIT (hr3 und YOU FM) sucht eine*n

Redakteur*in (Teamleitung Strategie und Entwicklung)

(befristet für drei Jahre)

Deine Aufgaben

Du arbeitest strategisch an folgenden Punkten mit:



Image prägenden innovativen Programmaktionen

neuen Sendeuhren, Wordings, Rubriken und Sendestrecken

der Positionierung von Moderator*innen

Digital-Strategien für hr3 und YOU FM

sowie dem Sound von hr3 und YOU FM in Trailern und Verpackung

Außerdem führst Du ein Team von freien Mitarbeitern*innen und pflegst den Kontakt zu hr-internen und externen Partner*innen.

Dein Profil

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium, redaktionelles Volontariat oder langjährige journalistische und/oder digitale Erfahrung und Berufspraxis.

Du kennst Dich mit New Media aus und Digitales hast Du ebenso im Blick wie die Interessen der Zielgruppen von hr3 und YOU FM.

Innovative Strategien sind nicht komplett neu für Dich und

ein fairer und wertschätzender Umgang mit Mitarbeiter*innen und Vorgesetzten sind für Dich selbstverständlich.

Persönlich überzeugst Du durch Deine Kreativität und Innovationsfreude. Du hast Spaß daran, konzeptionell und im Team zu arbeiten, auch wenn es schwierig wird. Es ist für Dich normal, Deinen Arbeitsbereich immer wieder neu zu denken und weiterzuentwickeln.

Dann bewirb Dich jetzt bis zum 24. Januar über unser Onlineportal und füge Deiner Bewerbung eine kurze Skizze bei, in der Du beispielhaft und in Stichpunkten zeigst, wie Du YOU FM oder hr3 weiterentwickeln würdest. Bitte gib außerdem Deine Gehaltsvorstellung an. Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Antonia Ansari

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 5069

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen