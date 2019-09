Redakteur*in (Teamleitung YOU FM Aktuell)

Radio, Fernsehen, Internet – wir sind Hessens größtes Medienunternehmen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.

YOU FM ist der erfolgreichste Radiosender für junge Erwachsene in Hessen, der seine Nutzer gut gelaunt und mit den wichtigsten Themen versorgt und in den sozialen Netzwerken durch den Tag begleitet. Wir suchen ab sofort befristet bis zum 30. Juni 2021 eine*n

Redakteur*in

(Teamleitung YOU FM Aktuell)

Du bist redaktionell für ein Team von freien redaktionellen Mitarbeitern*innen, Moderatoren*innen, Reportern*innen und Autoren*innen verantwortlich und setzt mit diesen Themen und Inhalte für die Marke um. Du betreust und entwickelst mit der aktuellen Redaktion Programmumgänge, die bei Facebook, Instagram, Youtube und ON AIR im Radio ausgespielt werden.

Ihre Aufgaben

Du beauftragst und koordinierst ein Team von freien Mitarbeitern*innen

Du setzt aktuelle Themen journalistisch fundiert und zielgruppengerecht für das Zielpublikum von YOU FM um

Du nimmst Sendeinhalte ab und gibst regelmäßig kriterienbasiertes Feedback

Du sorgst für Überblick und Stringenz bei der Umsetzung von Themen im Radioprogramm sowie in den sozialen Netzwerken

Mit dem Team produzierst Du Bewegtbildcontent für die Online- und Social Media-Angebote sowie für funk und entwickelst neue Formate

Ihr Profil

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium odervergleichbare Qualifikation durch praktische Berufserfahrung

Du bringst journalistische Erfahrung und Berufspraxis für ein junges Hörfunkprogramm mit und identifizierst Dich mit den Themen, der Musik und den Interessen der YOU FM Zielgruppe

Du hast eine hohe Affinität zu multimedialen Darstellungsformen inklusive Bewegtbild (Web, Social Media etc.) und bist sicher im Umgang mit Inhalten auf Grundlage journalistischer Standards

Du hast bereits Erfahrung im Projektmanagement

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Persönlich überzeugst Du durch Deine Kreativität und Innovationsfreude. Du hast Spaß daran, konzeptionell und im Team zu arbeiten und Deinen Arbeitsbereich immer wieder neu zu denken und weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung

bis zum 11. Oktober 2019 über unser Onlineportal.

Der Bewerbung ist eine kurze Skizze beizufügen, in der Du beispielhaft und in Stichpunkten ein aktuelles Thema als Tagesprogrammaktion für YOU FM im Radio und passenden sozialen Netzwerk beschreibst.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Antonia Ansari

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 5069

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen