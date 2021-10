Radio, Fernsehen, Internet – der Hessische Rundfunk ist Hessens größtes Medienunternehmen und Teil der ARD. Im Zeichen des digitalen Wandels sind wir mitten in einem gewaltigen Transformationsprozess, um auch in Zukunft unseren Nutzer*innen vielfältige, qualitativ hochwertige und attraktive Angebote zu machen.



Zur temporären Verstärkung unseres Dispozentrums des Fachbereichs FS Live suchen wir befristet für zwei Jahre eine*n



Sachbearbeiter*in Dispozentrum FS Aufnahme



Wir suchen Sie, wenn Sie gerne zentrale Planungs- und Koordinationsstelle sind, wenn Sie Spaß dran haben, alle Fäden zusammenhalten und auch in hektischen Situationen die Ruhe und den Überblick bewahren.



Ihre Aufgaben



Disposition des Fachbereichs FS LIVE (Live-Kamera, Regie und Bildmischung) unter Berücksichtigung der vertraglichen/rechtlichen Rahmenbedingungen in Eigenverantwortung

Mitarbeit bei der Disposition weiterer Fachbereiche

Planung und Koordination von bereichsübergreifenden Tätigkeiten

Beratung von Redaktionen und Produktionsleitungen in Bezug auf personelle Möglichkeiten der Fachbereiche von FS LIVE

Enge Zusammenarbeit mit der Produktionskoordination und Disposition bei der Planung und dispositorischen Umsetzung von Programmvorhaben

Erstellen der tagesaktuellen und langfristigen Dienstplanung für die Mitarbeiter*innen des Fachbereichs unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen

Planung, Führung und Kontrolle verschiedener Dateien (z. B. Urlaub, Überstunden, etc.)



Ihr Profil



Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder langjährige Erfahrungen im Produktionsbereich einer Fernsehanstalt

Idealerweise Kenntnisse der Zusammenhänge, die in Verbindung mit der Umsetzung von Fernsehproduktion bei Studio- und Außenproduktionen stehen

Gutes technisches Verständnis

Teamfähigkeit verbunden mit sozialer Kompetenz, fairer und angemessener Umgang mit Anderen

Integrität, Verantwortungswürdigkeit, Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit

Fähigkeit zur Bewältigung von Stresssituationen

Gute Allgemeinbildung und ausgeprägte organisatorische Begabung

PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Office, SAP-Kenntnisse von Vorteil

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung bis zum 14. November 2021.

Als Mitarbeiter*in des Hessischen Rundfunks nutzen Sie bitte den internen Arbeitsmarkt für Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalentwicklung

Julia Knorr

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 2787

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen