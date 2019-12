Der ARD-Sternpunkt ist der zentrale, technische Dienstleister innerhalb des Verbundes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands und umfasst auch den sog. Hörfunk­sternpunkt. Hier wird in einem hoch professionellen und innovativen Umfeld die SIP-Infrastruktur für die ARD sowie eine Vielzahl weiterer Komponenten für den Austausch hochqualitativer Audiosignale und Produktionsdaten gehostet. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

System-Administrator*in ARD-Hörfunksternpunkt

Sie suchen eine spannende Herausforderung in der Medienproduktion? Sie haben Interesse an innovativer Technik und arbeiten gerne im Team? Sie sind belastbar und behalten auch in Stresssituationen den Überblick und alle Fäden in der Hand? Dann werden Sie Teil der ARD-Welt und übernehmen Sie eine wichtige Rolle im Team des ARD-Sternpunktes!

Als System-Administrator*in betreuen Sie die auf Basis von Windows- und Linuxservern betriebenen Dienste des ARD-Hörfunksternpunktes. Hierzu gehören neben den Systemen für den Austausch von Livesignalen ebenfalls die filebasierten Systeme. Ergänzend arbeiten Sie federführend in Projekten und übergeben diese an den Betrieb des ARD-Hörfunksternpunktes. Die Mitarbeit in Arbeitsgruppen der ARD rundet den Aufgabenumfang ab.

Sie besitzen umfassende Kenntnisse von



IT-Infrastrukturen im Unternehmensumfeld

Windows- und Linuxservern

LAN-Infrastrukturen

VoIP-Technologie

Ferner wird Ihr Profil abgerundet durch



Kenntnisse im Umfeld Monitoring-Systeme (bspw. Zabbix, Nagios, IONIX)

Erfahrungen mit Verzeichnisdiensten

Skriptsprachen (MS-Powershell, Linux-Shell)

Erfahrung im Projektmanagement

Erfahrungen im Bereich Microservices (bevorzugt im Rundfunkumfeld)

Hohe Belastbarkeit und Flexibilität bei unvorhergesehenen Ereignissen

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Julia Knorr

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 2787

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen