An unserem Standort in Frankfurt am Main sowie den angeschlossenen Außenstudios betreiben wir eine komplexe, unternehmensweite und hochverfügbare LAN- / WAN-Plattform mit Linux-, UNIX- und Windows-Servern und über 3.500 Client-Arbeitsplätzen.

Für unseren modernen und zukunftsorientierten IT-Bereich suchen wir professionelle Unterstützung. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und spannendes Arbeitsumfeld als

Systemadministrator*in User- und Systemsupport

Als Systemadministrator*in im Sachgebiet User- und Systemsupport sind Sie Teil eines innovativen Teams, das den gesamten Lebenszyklus der IT-Arbeitsplätze von der Standardisierung, Beschaffung, Konfiguration bis hin zur Benutzeradministration und dem User- und Systemsupport verantwortet. Im Mittelpunkt Ihrer vielfältigen Aufgaben stehen insbesondere Störungsbehebungen und Beratungsleistungen bei IT-Anwender*innen sowie Service-Request-Bearbeitungen, die zum Aufgabengebiet des Fachteams „Client Support“ gehören.

Ihre Aufgaben

Zu Ihren Aufgaben zählen die Beratung und die Betreuung bei Fragen der IT-Anwender*innen, die Bearbeitung von Anforderungen im Rahmen des Request Fulfilment-Prozesses und die Beseitigung von Störungen im Umfeld der mobilen und stationären IT-Standard- sowie Medien-Arbeitsplätze (Notebooks, Desktops, Tablets, Convertibles, Smartphones, Multifunktionssysteme und Drucker).

Sie übernehmen 1st- und 2nd-Level-Support-Tätigkeit für o. g. Systeme (Remote und vor Ort).

Die Auswahl, das Testen und die Bereitstellung sowie die Installation, der Betrieb und die Außerbetriebnahme der Hard- sowie Software der o. g. Systeme sind Teil Ihrer täglichen Arbeit.

Des Weiteren wirken Sie bei der Definition und Dokumentation technischer Arbeitsabläufe und bei der Evaluierung neuer IT-Systeme mit.

Ihr Profil

Sie haben ein abgeschlossenes informationstechnisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.

Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im beschriebenen Tätigkeitsfeld.

Ihre sehr guten Kenntnisse im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, IT-Lifecycle-Management und IT-Service-Management zeichnen Sie aus.

Sie bringen sehr gute kommunikative und technisch-administrative Fähigkeiten und Fertigkeiten mit.

Eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung gehören zu Ihren Stärken.

Sie haben Erfahrung in der Projektarbeit und ein gutes Verständnis von Prozessen.

Zusätzlich verfügen Sie über eine offene und freundliche Persönlichkeit. Neben fachlicher Kompetenz überzeugen Sie durch Zuverlässigkeit, hohes Engagement und Belastbarkeit. Sie arbeiten gerne selbstständig mit hohem Verantwortungsbewusstsein, aber auch im Team.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.

Weitere Informationen Hessischer Rundfunk

Personalgewinnung und -entwicklung

Alexandra Schurig

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 2086

Kontaktformular Ende der weiteren Informationen