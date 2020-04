Radio, Fernsehen, Internet – wir sind Hessens größtes Medienunternehmen. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren vielfältigen und qualitativ hochwertigen Programmangeboten wesentlich zur Meinungs- und Medienvielfalt in Deutschland beizutragen.

Für unseren modernen und zukunftsorientierten IT-Bereich suchen wir professionelle Unterstützung. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und spannendes Arbeitsumfeld als

Systemtechniker*in Fernsehen (IT-Infrastruktur und Studiosysteme)

Innerhalb des Teams Fernsehen der Abteilung IT-Infrastruktur und Studiosysteme stellen Sie die leistungsfähigen technischen Plattformen zur Verfügung, die für die Produktion des hr-Fernsehens benötigt werden. Von den Regiekomplexen, in denen Programmbeiträge live produziert oder voraufgezeichnet werden, über den Schaltraum, in dem sämtliche Signale vom bzw. zum hr verarbeitet werden, bis hin zur Sendeabwicklung. Darüber hinaus sichern Sie als Teil des Teams den störungsfreien Betrieb des ARD-Sternpunkts, in dem u.a. das ARD-Gemeinschaftsprogramm "Das Erste" "sendefertig" aufbereitet wird, und liefern den studiotechnischen Support für weitere Produktionskomplexe (z.B. für die Postproduktion).

Wir bieten Ihnen neben vielfältigen Aufgaben und spannenden Arbeitsinhalten flexible Arbeitszeiten, eine eigene Kantine, Freiraum eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen sowie individuelle Fortbildungen. Mehr dazu und zum hr als Arbeitgeber finden Sie hier.

Ihre Aufgaben

• Sie nehmen Geräte der professionellen Studiotechnik in Betrieb, warten und betreuen diese.

• Sie führen eigenverantwortlich Fehleranalysen und -behebungen unter Einhaltung der Service-Level-Agreements und Organisation-Level-Agreements durch und steuern die Koordination des Third-Level-Supports mit den Herstellern.

• Die selbständige Qualitätssicherung durch Geräte- und Softwaretests sowie das Durchführen von Softwareupdates gehören zu Ihrem Tagesgeschäft.

• Sie erstellen Anwendungsleitfäden und Workflow-Beschreibungen. Zudem stellen Sie die technische Dokumentation der Systeme sowie der notwendigen Maßnahmen für einen schnellen Support im Havariefall sicher.

• Die selbstorganisierte Mitarbeit in interdisziplinären Arbeits- und Projektgruppen innerhalb des hr rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Ihr Profil

• Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung mit Abschluss als Meister*in oder Techniker*in vorzugsweise in der Nachrichten-, Medien-, Elektro- oder Informationstechnik bzw. eine vergleichbare Qualifikation mit und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Studiotechnik.

• Fundierte Kenntnisse der Audio- und Video-Studiotechnik und des technischen Supports zeichnen Sie aus.

• Sie bringen gute Kenntnisse der Arbeitsabläufe im studiotechnischen Umfeld, der Standard-IT-Infrastruktur und im Projektmanagement mit.

• Zudem haben Sie grundlegende Kenntnis des ITIL-Frameworks und seiner Anwendung im Broadcast-Umfeld.

• Sie bringen eine hohe Bereitschaft zur Wissensvermittlung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen, Praktikas und in der Begleitung von beruflichen Ausbildungen mit.

• Sie haben die Bereitschaft zu Spätdiensten und Nachtwartungen sowie zur Rufbereitschaft auch an Feiertagen und Wochenenden.

Zusätzlich bringen Sie sich in einem Team engagiert und kollegial ein und kommunizieren offen und wertschätzend. Sie überzeugen durch Ihr selbständiges, ziel- und terminorientiertes Arbeiten bei dem Sie stets die interne und externe Kundenorientierung im Blick behalten.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineportal mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.





Als Mitarbeiter*in des Hessischen Rundfunks nutzen Sie bitte den internen Arbeitsmarkt für Ihre Bewerbung.

