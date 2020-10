Eine Frau spricht in einem Hörfunkstudio in ein Mikrofon

Erfahrene*r Redakteur*in für das YOU FM Musikteam / Pop Unit (hr3/YOU FM)

Bausa ist für dich nicht nur eine Figur bei Mario Kart? Dann solltest du jetzt weiterlesen.

YOU FM sucht eine*n erfahrene*n Redakteur*in in freier Mitarbeit für das YOU FM Musikteam als Teil der Pop Unit (hr3/YOU FM)

YOU FM ist die junge Welle des Hessischen Rundfunks und steht für angesagte Musik in der jungen Zielgruppe. Die Hörer*innen bekommen rund um die Uhr ihre aktuellen Lieblingshits, die Trendsongs von morgen und regelmäßige kleine musikalische Flashbacks. Damit dies weiterhin so bleibt suchen wir Dich als Verstärkung für unsere Musikredaktion.

Das solltest du draufhaben:

Du weißt, was in der Musikwelt abgeht - egal, ob im Pop, Dance oder Hip Hop - und erkennst Trends schon früh

Du kannst einschätzen, welche Musikthemen für YOU FM relevant sind und diese emotional fürs lineare Radio und unsere Social-Media Kanäle umsetzen

Du kannst musikspezifische Themen verständlich aufbereiten und souverän on air präsentieren

Du bist sicher in der Musikplanung mit einer Rotationssoftware

Du hast die Konkurrenz auf dem Schirm, kannst Call Outs auswerten und bedenkst dabei immer unsere Musikstrategie

Du weißt, wie man Musik-Interviews redaktionell vorbereitet, führt und fürs Programm aufbereitet

Du hast Spaß daran, in Zusammenarbeit mit Labels und Promoter*innen coole Aktionen für YOU FM zu planen

Was uns wichtig ist:

Du hast idealerweise Erfahrung als Musikredakteur*in für ein junges Radioprogramm, vor allem in der Musikplanung

Du identifizierst dich mit den Themen und Interessen unserer Zielgruppe und hast Bock, in einem jungen Team zu arbeiten

Du liebst und lebst Musik und verplanst sie nicht nur, weil es gerade dein Job ist

Warum du Teil des YOU FM Musikteams werden solltest:

Hier gibt’s flache Hierarchien und ein lockeres Miteinander

Du arbeitest eng mit den anderen Redaktionen zusammen und kannst deine Ideen einbringen

Bei uns kannst du dich persönlich und beruflich, z.B. durch Workshops, weiterentwickeln

Wie du mit uns in Kontakt kommst:

Schreibe uns eine E-Mail an work@youfm.de und stelle dich darin kurz vor. Falls du Fragen hast, melde dich gerne bei Nico Potzkai - per Mail an die o.g. Adresse oder telefonisch unter 069 155 8677.

Nico Potzkai

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 155 8677

work@youfm.de

