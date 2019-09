Hr3 ist das erfolgreiche Popradio des hessischen Rundfunks. Täglich erreichen wir über eine Million Nutzer*innen im Radio und den Sozialen Netzwerken. Die Mitarbeiter*innen an der hr3 Line sind dabei die erste Anlaufstelle für alle hr3-Nutzer*innen. Sie beantworten Fragen am Telefon per Mail oder Messenger, haben die Social Media-Community im Blick und geben Rückmeldungen unserer Nutzer*innen an die hr3-Redaktion weiter.

Zur Verstärkung des hr3 Line-Teams suchen wir in freier Mitarbeit Dich mit diesem Profil:

Du bist an einer freien Mitarbeit in einem modernen Medienunternehmen interessiert und kennst das Programm von hr3

Du hast Lust auf einen Job, bei dem die Kommunikation und der Kontakt zu Menschen im Vordergrund stehen

Du hast bereits Erfahrung im Community-Management

In der Kommunikation bist du freundlich, motiviert, zuverlässig und verbindlich

Du bist flexibel, zuverlässig und neugierig. Wird es hektisch behältst Du einen kühlen Kopf

Du hast Spaß an der Zusammenarbeit in einem jungen Team und kannst Dich mit den Themen und Interessen unserer Zielgruppe identifizieren

Deine kommunikative Persönlichkeit und Dein verbindliches Auftreten zeigen sich auch durch gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Die Vergütung erfolgt auf Stundenbasis (13 Euro/brutto pro Stunde).

Passt zu Dir…?

Dann bist Du vielleicht genau die Person, die wir suchen…

Melde Dich bei:

Hessischer Rundfunk

Hörer- und Zuschauerservice

Connor Ziegler

Bertramstraße 8

D-60320 Frankfurt am Main

Telefon: 069/155-8641

E-Mail: HZS-Bewerbung@hr.de