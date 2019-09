Der hr bietet Studierenden im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung des Hessentags 2020 ein vergütetes Praktikum zwischen März und Juni 2020 an.

Als Praktikant*innen im Event-Management erhalten Sie bei uns spannende Einblicke in die Praxis. Sie unterstützen das Event-Team bei der Konzeption, Organisation und Umsetzung und werden aktiv in unterschiedliche Veranstaltungsprojekte eingebunden. Im Fokus steht dabei der Hessentag 2020 in Bad Vilbel.

Das erwartet Sie

Unterstützung des Teams bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltungen sowie aktive Unterstützung vor Ort

Übernahme von administrativen und organisatorischen Aufgaben, z. B. die Erstellung von Ablaufplänen, Team-Dispositionen oder Kostenkalkulationen

Das Erstellen von Präsentationen und Führen von Statistiken

Weitere Informationen Bitte beachten Sie: Wenn Sie im hr bereits ein studentisches Praktikum absolviert haben und sich um ein weiteres Praktikum bewerben möchten, benötigen wir nach den Bestimmungen des Mindestlohngesetzes einen Nachweis darüber, dass es hierbei um ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum handelt. Bitte lassen Sie sich dies mit Hilfe dieses Formulars [PDF - 40kb] von Ihrer ausbildenden Institution bestätigen. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir, von einer Bewerbung abzusehen. Ende der weiteren Informationen

Das sollten Sie mitbringen

mindestens 3 Semester Studium im Bereich des Eventmanagements, der Wirtschaftswissenschaften, der Kommunikationswissenschaften, (Wirtschafts-) Pädagogik oder ein vergleichbarer Studiengang

erste praktische Erfahrungen im Eventbereich (wünschenswert)

die Bereitschaft zum Arbeiten auch am Wochenende und in Randzeiten

Führerschein der Klasse B (ohne begleitetes Fahren)

sicherer Umgang mit MS-Office

sehr gute Allgemeinbildung

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten

Organisationstalent und Eigeninitiative

Weitere Informationen Information Dauer des Praktikums: mind. 3 Monate, bei Nachweis eines Pflichtpraktikums gerne auch länger

Nächster Einstellungstermin: ab Mitte März 2020

Bewerbungszeitraum: bis 15. Dezember 2019 Ende der weiteren Informationen

Sie haben Lust, die Arbeit im Bereich Event-Management näher kennenzulernen? Dann bewerben Sie sich online beim Hessischen Rundfunk!

Wir brauchen von Ihnen ein aussagekräftiges Anschreiben, Ihren Lebenslauf, Ihre aktuelle Studienbescheinigung, Zeugnisse (Abitur, Praktika etc.), Arbeitsproben eigener Wahl (soweit vorhanden) und die An­gabe zur Dauer des Praktikums.

Wir freuen uns auf Sie und sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen Ihre Ansprechpartnerin Claudia Ruth (Mo, Mi, Do, Fr)

Telefon: +49 (0)69 155 3808

E-Mail: ausbildung@hr.de Ende der weiteren Informationen