Wir suchen junge Talente und laden Dich am Samstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr zum Azubi-Info-Tag zu uns in unser Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt am Main ein.

Ist das was für mich?

Auf jeden Fall, wenn Du Dich für die Ausbildung in einem modernen Medienunternehmen interessierst. Wir liefern Nachrichten und Inhalte für Hörfunk, Fernsehen und Online. Dafür brauchen wir nicht nur Leute vor der Kamera, sondern viele Kolleginnen und Kollegen, die hinter den Kulissen einen guten Job machen. Wenn Du für den Sommer 2020 einen Ausbildungsplatz suchst, dann solltest Du am Samstag, 7. September 2019, von 10 bis 14 Uhr bei uns im Hessischen Rundfunk, Bertramstraße 8, Frankfurt, vorbeikommen. Der Eintritt ist frei. Anmelden brauchst Du Dich vorher nicht.

Was kann ich da machen?

Du bekommst Infos zu unseren Ausbildungsberufen von unseren Azubis und Ausbildern, kannst an Führungen zu verschiedenen Ausbildungsstationen teilnehmen und bei Talks rund um die Ausbildung dabei sein. Außerdem kannst Du Dich in unserer Azubi-Lounge bei selbstgemachten Cocktails und Burgern entspannt austauschen.

Welche Ausbildungsberufe bietet der hr an?

Aktuell bieten wir 15 unterschiedliche Ausbildungsberufe an. Wir bilden nicht nur in typischen Medienberufen wie Mediengestalterin und Mediengestalter aus, sondern suchen auch Restaurantfachleute, Elektronikerinnen und Elektroniker, IT-Fachleute oder Raumausstatterinnen und Raumausstatter werden gesucht, um uns in den Gastronomie-Bereichen, den Studios oder in den hauseigenen Werkstätten zu unterstützen. Insgesamt bieten wir nächstes Jahr 28 Ausbildungsplätze an.