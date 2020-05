Bunt, unterhaltsam und unbeschwert: Das neue YouTube-Format von YOU FM „Flashback 2000. Die 2000er Show“ mit Host Leon stellt jeden Dienstag um 17 Uhr musikalische, thematische und emotionale Highlights des prägenden Jahrzehnts der Millennials vor.

Das positive Lebensgefühl des Jahrzehnts wird mit „Flashback 2000 – Die 2000er Show“ jeden Dienstag und Donnerstag auf YouTube zurückgebracht. Die Gründung der „No Angels“, der Gewinn von Lena Meyer-Landrut beim Eurovison Song Contest 2010 oder auch die Neuentstehung von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Whatsapp – alles spielte sich in den Nullerjahren ab.

Lifestyle, Mode, Trends und Musik der 2000er werden mit spannenden Gästen wie den Machern des YouTube-Kanals „Gewitter im Kopf“, TikTok-Star „Younes Zarou“ oder Rapper „Azad“diskutiert.

„Erkennst du den 2000er-Song?“ und „2000er-Test“

Mit unterhaltsamen Rubriken holt „Flashback 2000 – Die 2000er Show“ die Zuschauer*innen aus ihrem Alltag in dieses Jahrzehnt zurück. Spielerisch zum Flashback-Gefühl: In Quiz-Duellen stellt sich Leon seinen Gästen und regt den Zuschauer zum Mitraten an. Wer erkennt zum Beispiel die Songs „Umbrella“ von Rihanna oder „Pokerface“ von Lady Gaga zuerst, wenn sie angespielt werden? Und wer gewinnt in der Rubrik „Erkennst du den 2000er Promi?“, in der Fotos von 2000er Stars wie Richterin Barbara Salesch oder Avril Lavigne gezeigt werden?

Im „2000er-Test“ werden damals neue Gesetze und Regeln von Leon einem Reality-Check unterzogen. Thema ist zum Beispiel „Rauchverbot 2007 – wie schädlich ist ein Abend in der Raucherkneipe für den Körper?“.

Weitere Informationen zum neuen Format „Flashback 2000 – Die 2000er Show“ gibt es auf YOU-FM.de .

Host "Leon"

Leon wurde in Wiesbaden als Andreas Noll geboren. Er hat in Frankfurt Germanistik und Psychoanalyse studiert. Nach Stationen beim Wiesbadener Kurier und der Frankfurter Rundschau, arbeitete er für die ARD-Produktion „Giraffe, Erdmännchen & Co.“ und absolvierte im Anschluss sein trimediales Volontariat bei HIT RADIO FFH in Bad Vilbel. Seit 2017 ist er Redakteur beim Hessischen Rundfunk für YOU FM. Mit seinem besten Kumpel Nick betreibt er seit vier Jahren den YouTube-Kanal „FRESH BOXX TV“. Der Kanal beschäftigt sich mit türkischer Kultur, Musik und Lifestyle und zählt aktuell 140.000 Abonnenten.

