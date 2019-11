Wegen Umbauarbeiten am Sender Biedenkopf kann es in der Region zeitweise zu Problemen beim digitalen Radio-Empfang über DAB+ kommen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. November, und enden am Freitag, 11. November.

In diesem Zeitraum muss das „DAB+“-Signal täglich zwischen 9 und 10.30 Uhr sowie zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr für jeweils circa 30 Minuten unterbrochen werden, damit gefahrloses Arbeiten am Sender möglich ist. Betroffen sind hr1, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM. Der Empfang über UKW ist weiterhin möglich.

