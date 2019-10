Empfangseinschränkungen bei DAB+ und DVB-T2 HD in Nordhessen

Pressemeldung: Stromversorgung am Hohen Meißner wird erneuert

Am Gebäude des Senders Hoher Meißner wird am Mittwoch, 16. Oktober, die Stromversorgung erneuert. Deshalb werden sowohl die Radioprogramme über DAB+ als auch die Fernsehprogramme via DVB-T2 HD zwischen 10 und 14 Uhr abgeschaltet.

Dies führt zu Empfangseinschränkungen in Nordhessen. Betroffen sind die Programme hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM sowie die TV-Programme Das Erste, phoenix, arte, tagesschau24, one, hr-fernsehen, WDR-Fernsehen, SWR-Fernsehen MDR-Fernsehen und NDR-Fernsehen. Zuschauer*innen, die die Programme über UKW, Kabel- oder Satellit empfangen, sind nicht betroffen.

