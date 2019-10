Das Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal ruft der der Hessische Rundfunk (hr) Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Videowettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ auf.

Download Download zum Download Foto: Meine Ausbilung [Download ] Ende des Downloads

Den besten Jungfilmern winken Geld- und Sachpreise von insgesamt mehr als 16.000 Euro – und natürlich die Ausstrahlung ihrer Filme im hr-fernsehen. Anmeldeschluss ist der 23. Dezember.

Der Wettbewerb soll Schülerinnen und Schüler motivieren, ihre Befindlichkeiten, Ängste, Träume, Wünsche zum Thema „Ausbildung“ filmisch zu erzählen. Ausgerüstet mit Kamera und Mikrofon können die Jugendlichen einen maximal siebenminütigen Film drehen, der ihre Perspektive in den Vordergrund stellt. Die inhaltliche Bandbreite der Filme ist weit gefasst und kann viele Facetten zeigen, es können Themen sein wie „Talente checken“, „Die Qual der Wahl“, „Wie sieht mein Ausbildungsfavorit aus?“, „Die Zukunft der Arbeit“ oder Ähnliches.

Die Preise werden nach Kategorien vergeben, prämiert werden der beste Film, das beste Drehbuch, die beste schauspielerische Leistung, der beste Newcomer, zudem werden ein Preis für Innovation und ein Preis für Inklusion vergeben. Eine Vorjury wählt aus allen eingereichten Beiträgen je Kategorie drei Filme aus. In einer zweiten Runde kürt eine Fachjury aus diesen Filmen den Gewinner der jeweiligen Kategorie. Verstärkt wird die Fachjury auch in diesem Jahr wieder von der Videokünstlerin Coldmirror.

Die feierliche Preisverleihung findet am 17. Juni 2020 im Frankfurter Funkhaus am Dornbusch statt. Anmelden kann man sich bis zum 23. Dezember im Internet unter hr.de/meineausbildung. Der Einsendeschluss für die fertigen Filme ist dann der 27. April 2020.

Aufgerufen sind Schülerinnen und Schüler aller hessischen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen von der Jahrgangsstufe acht an. Insbesondere sind Schulen und Projekte mit besonderen Fördermaßnahmen zum Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen, ebenso alle Projektleiterinnen und -leiter in der kommunalen Jugendarbeit. Wichtig ist: Die Jugendlichen dürfen noch nicht in der Ausbildung, sondern müssen noch Schüler sein.

Eintägiger Kurs für Lehrkräfte

Für Lehrkräfte, die zum ersten Mal am Wettbewerb teilnehmen, bietet der hr am Dienstag, 26. November, einen ganztägigen Kurs an mit den Schwerpunkten Projektplanung, Durchführung, Tipps zur Medienarbeit, Rechtefragen und Kooperation mit Medienzentren. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden kann man sich unter hr.de/meineausbildung.



Veranstaltet wird der Wettbewerb „Meine Ausbildung“ vom Hessischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium, dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, der Fraport AG, der DGB-Jugend Hessen-Thüringen, dem Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen e. V., der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), dem Hessischen Jugendring e. V. sowie Provadis, Partner für Bildung und Beratung GmbH.

Marco Möller Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-fernsehen und Das Erste

Marco Möller

Telefon: +49 (0)69 155-4401

E-Mail: marco.moeller@hr.de