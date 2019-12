Strahlendes Finale: "Der hr-Weihnachtsstern" am 24. Dezember

Im Dezember 2019 lässt der hr erstmals den „hr-Weihnachtsstern“ leuchten. Durch die Benefizaktion werden Spenden für den Landesverband Hessen e. V. im Deutschen Kinderschutzbund gesammelt. Strahlender Höhepunkt ist die Sendung „Der hr-Weihnachtsstern“, die an Heiligabend im hr-fernsehen ausgestrahlt wird.

Hinter Andrea Ballschuh („hallo hessen “) und Tobi Kämmerer („hr3 Morningshow “) liegt eine emotionale Reise durch das weihnachtliche Hessen. Dem Aktionsauftakt in Kronberg am 1. Dezember folgten Veranstaltungshighlights wie die „hr4-Weihnachtskonzerte “, „Swinging Christmas “ in Bad Nauheim, musikalische Live-Schalten vom Bad Homburger Weihnachtsmarkt und das große Weihnachtssingen von hr3 und Offenbach-Post im Sparda-Bank-Hessen-Stadion.

Jetzt steht das große Finale bevor: Am 24. Dezember lädt der hr alle Menschen in ganz Hessen zum gemeinsamen Singen ein. Das hr-Sinfonieorchester hat eine Version von „O Du fröhliche“ aufgenommen, auf die im Rahmen der Aktion und der Dreharbeiten bereits zahlreiche Sängerinnen und Sänger gesungen haben.

Diese Version erklingt an Heiligabend um kurz vor 19:00 Uhr auf allen Kanälen des Hessischen Rundfunks gleichzeitig - beim Finale der Fernsehsendung „Der-hr Weihnachtsstern “ (17:30 – 19:00 im hr-fernsehen, moderiert von Andrea Ballschuh und Tobi Kämmerer), auf allen Hörfunk-Wellen und auf diversen Online-Kanälen. Wir laden alle Hess*innen ein mitzusingen - ganz gleich, wo sie sich gerade befinden.

Wer schon im Vorfeld üben möchte, findet die Karaoke-Version des hr-Sinfonieorchesters auf der Aktionsseite www.hr.de/engagement/spendenaktion. Hier finden Sie auch alle Informationen rund um die Spendenaktion, mit der sich der hr und der Kinderschutzbund in Hessen für eine kinderfreundliche Gesellschaft stark machen.

Weitere Informationen Und so können Sie helfen: Spendenkonto: Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Hessen e. V. BIC: BFSWDE33MNZ IBAN: DE79 5502 0500 0001 6658 00)

Charity-SMS:Mit dem Kennwort „Hessen“ an die 81190. Für jede SMS erhält der Deutsche Kinderschutzbund - Landesverband Hessen e. V. 4,83 Euro (5 Euro abzgl. 0,17 Euro inkl. MwSt. Der Betrag von 5 Euro zzgl. Kosten für eine Standard-SMS wird über die nächste Handyrechnung berechnet).

Online über die Facebook-Seite des „hr-Weihnachtsstern"

