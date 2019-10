Der Ironman Hawaii gilt als einer der weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe. Der „Kanonen-Startschuss“ in der Bucht von Kailua-Kona auf Big Island/Hawaii wird die große Jagd auf den WM-Titel 2019 eröffnen, der Hessische Rundfunk (hr) ist live dabei.

3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf sind zu bewältigen, bevor sich der Sieger als Ironman-Weltmeister küren lassen kann.

Den Beginn des Rennens zeigt der hr am Samstag, 12. Oktober, gegen 18.20 Uhr im Rahmen der Sportschau im Ersten. Von 21.45 Uhr bis zum Ende am frühen Sonntagmorgen berichtet dann das hr-fernsehen live in einem "Heimspiel! extra". Moderiert wird die Sendung von Ralf Scholt, Kommentator ist Dirk Froberg. Ab 23.55 Uhr ist die Ironman-Übertragung ebenfalls im Ersten zu sehen. Auf sportschau.de können die Nutzer den gesamten Wettkampf im Social TV verfolgen. Neben dem Livestream gibt es die Möglichkeit, das Renngeschehen zu kommentieren und Fragen zu stellen.

Darüber hinaus zeigt das hr-fernsehen am Sonntag, 13. Oktober, um 21.45 Uhr in einem „Heimspiel! extra“ eine Zusammenfassung des Wettkampfes. Am Montag, 14. Oktober, gibt es um 23.15 Uhr im „Heimspiel“ in einer Dokumentation noch einmal die stimmungsvollsten Momente des Wochenendes zu sehen.

Patrick Lange wird auf Hawaii versuchen, als erster Deutscher den Titel zum dritten Mal zu gewinnen. Sein größter Konkurrent: Jan Frodeno, der den Titel ebenfalls bereits zwei Mal holen konnte. Neben den beiden Doppel-Weltmeistern Lange und Frodeno ist mit Sebastian Kienle ein weiterer deutscher Ironman als Mitfavorit in absoluter Topform. Bei den Frauen ist die Deutsche Anne Haug nach ihrem dritten Platz im letzten Jahr Kandidatin für einen Platz auf dem Podest. Mit Laura Philipp geht eine weitere Athletin an den Start, für die ebenfalls eine Platzierung unter den Top fünf bei den Frauen im Bereich des Möglichen scheint.

Bild © hr/Ben Knabe

