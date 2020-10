Von Mittwoch, 14., bis Sonntag, 18. Oktober wird Frankfurt wieder zum weltoffenen Forum für Literatur, Kultur, Unterhaltung und für spannende Diskussionen. Viele Veranstaltungen können vor Ort erlebt, weitere Programmpunkte live im Netz verfolgt werden.

Nachdem die geplante Hallenausstellung coronabedingt abgesagt werden musste, kommt der ARD-Buchmessenbühne eine besondere Bedeutung zu. Von Mittwoch bis Sonntag sprechen Autor*innen wie Christian Berkel, Cornelia Funke, Jan Weiler, Linda Zervakis und Sven Plöger in der Frankfurter Festhalle über ihre aktuellen Werke.

30 Jahre Einheit – über 60 literaterarische Events

Moderator*innen wie Bärbel Schäfer, Cécile Schortmann, Denis Scheck und Max Moor befragen die angereiste literarische Prominenz und sprechen mit spannenden Newcomern. Wie schon im Vorjahr werden die „Streiter*innen“ an jedem Messetag gender- und gesellschaftspolitische Debatten anstoßen. So sprechen etwa zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Greta Taubert und Valerie Schönian über „Ost-Männer“ und „Ost-Bewusstsein“.

Bis zu 450 Besucher*innen können das Programm auf der ARD-Buchmessenbühne täglich live erleben, die Gespräche werden aber auch im Livestream übertragen und im Anschluss als Video-on-Demand bereitgestellt.

Digitale Führungen zum Tatort und zur Tagesschau

Weitere digitale Attraktionen im ARD-Buchmessenprogramm sind die virtuelle 360-Grad-Führung durch das „Tagesschau“-Studio und ein Besuch bei Tobi und Tanja in der hr3 Morning Show. Ein digitaler Set-Besuch beim Tatort-Dreh bietet spannende Einblicke hinter die Kulissen und in die „Mechanik“ einer Spielfilmproduktion. Alle virtuellen Touren werden von erfahrenen Gästeführern moderiert und begleitet.



Mit "What a mess - der Buchmesse Podcast" bietet der Hessische Rundfunk als federführende ARD-Anstalt außerdem einen Audio- und Video-Podcast zur Buchmesse an, der ab Messebeginn unter buchmesse.ard.de abrufbar ist.

Live-Übertragung von der ARD-Buchmessenbühne

Weitere Informationen Online-Angebot zur Frankfurter Buchmesse Aktuelle Informationen rund um die Frankfurter Buchmesse 2020 liefert hessenschau.de auf buchmesse.ard.de Ende der weiteren Informationen

Bild © hr/Ben Knabe



Pressereferent hr-iNFO

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)69 155-5864

E-Mail: christian.arndt@hr.de