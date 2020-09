Pressemeldung: Am 16. Oktober in der Frankfurter Festhalle

Die ARD-Buchmessennacht am Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, ist in diesem Jahr einer der Höhepunkte der Frankfurter Buchmesse. In der Festhalle präsentieren Catherine Mundt und Alf Mentzer Autor*innen wie Jan Böhmermann, Elke Heidenreich und die Buchpreisträgerin oder den Buchpreisträger.

Beste Unterhaltung, relevante Themen, hochwertige Literatur

Die ARD-Buchmessennacht steht für beste Unterhaltung, relevante Themen und hochwertige Literatur. Moderiert wird der dreistündige Abend von Catherine Mundt und Alf Mentzer vom Hessischen Rundfunk. Das Publikum darf sich außerdem freuen auf: Klaus Brinkbäumer, Max Czollek, Susanne Fröhlich, Elke Heidenreich, Alexa Hennig von Lange, Bas Kast, Ahmad Mansour, Richard David Precht und Stefanie Sargnagel. Die aktuelle Buchpreisträgerin oder der aktuelle Buchpreisträger ist per Zuschaltung ebenso zu Gast wie der israelische Friedenspreisträger David Grossman und Jan Böhmermann, der aus seinem Twittertagebuch „Gefolgt von niemandem, dem du folgst“ plaudert. Es geht um Rassismus, Amerika vor der Wahl und die Verteidigung der Demokratie auch in Deutschland. Jan Weiler liest hinreißende Geschichten über junge Erwachsene und ihre „Ältern“.

Weitere Informationen Veranstaltung und Tickets ARD-Buchmessennnacht, Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main.

Tickets kosten 15 Euro und sind ab sofort erhältlich unter buchmesse2020.reservix.de . Ende der weiteren Informationen

Live-Übertragung

Die ARD-Buchmessennacht wird als ARD-Radiokulturnacht der Bücher live in hr2-kultur und den anderen Kulturwellen der ARD übertragen sowie auf buchmesse.ard.de gestreamt.

Weitere Informationen Online-Angebot zur Frankfurter Buchmesse Informationen rund um die Frankfurter Buchmesse liefert hessenschau.de auf buchmesse.ard.de Ende der weiteren Informationen

