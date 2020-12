Der Hessische Rundfunk ordnet im kommenden Jahr seine Beteiligungsstrukturen neu. Die „hr media lizenz- und verlagsgesellschaft mbh“ wird 2021 in die „hr werbung GmbH“ überführt. Damit werden Werbezeitenvermarktung und Programmverwertung künftig in einer Tochtergesellschaft gebündelt.

Manfred Krupp, hr-Intendant und Hauptgeschäftsführer der hr werbung GmbH: „Der hr befindet sich in einem übergreifenden Veränderungsprozess, in dem wir in den letzten Monaten auch unsere Tochterfirmen beleuchtet haben. Wir werden uns schlanker aufstellen und administrative Aufwände deutlich reduzieren. Damit können wir in dem sich rasant verändernden Umfeld flexibler und effizienter agieren.“

Die hr werbung GmbH vermarktet mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Stand: 2019) die Werbezeiten des Hessischen Rundfunks und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 33 Millionen Euro. Die hr media lizenz- und verlagsgesellschaft mbh (Jahresumsatz 2019 rund 350.000 Euro) verantwortet als Tochtergesellschaft der hr werbung GmbH die kommerzielle Programmverwertung des Hessischen Rundfunks und der hr werbung. Die hr media ist insbesondere durch die Vermarktung der DVDs und Tonträger der „Augsburger Puppenkiste“ sowie des Klassik-Labels „hr-music“ erfolgreich gewesen.

