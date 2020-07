Die Corona-Pandemie sorgt in den hessischen Betrieben für große Verunsicherung, auch wenn manche Unternehmer bis Jahresende einen leichten konjunkturellen Aufwärtstrend erwarten. Das legen die Ergebnisse einer Online-Umfrage des Hessischen Rundfunks (hr) nahe, an der sich insgesamt 200 Unternehmen beteiligt haben.

Für die Umfrage angeschrieben wurden 519 Betriebe in Hessen, sowohl kleinere Mittelständler als auch bekannte, multinationale Konzerne.

Viele der befragten Betriebe (knapp 60 Prozent) berichten von Auftragsrückgängen und/oder Kundenschwund, bei 58 Prozent ist die finanzielle Situation seit Anfang März „schlechter“ oder „deutlich schlechter“ geworden. Mehr als jedes zweite Unternehmen (57 Prozent) hat inzwischen Kurzarbeit angemeldet. In den betroffenen Betrieben ist im Durchschnitt sogar fast die Hälfte der Belegschaft (46 Prozent) in Kurzarbeit. Gut jede vierte Firma (27 Prozent) hat laut eigenen Angaben bereits Stellen abgebaut, indem Arbeitsverträge ausgelaufen sind bzw. nicht verlängert wurden. Dieser Trend könnte sich bis Jahresende fortsetzen: Fast jedes vierte Unternehmen in Hessen (23 Prozent) plant einen Stellenabbau, wohingegen nur knapp 10 Prozent neue Arbeitsplätze schaffen wollen.

Positiv bewerten die meisten Unternehmen die Krisenpolitik von Bundes- und Landesregierung. Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) begrüßt die bisherigen Finanzhilfen und milliardenschweren Rettungspakete. Lediglich gut jeder zehnte Betrieb (13 Prozent) wünscht sich mehr Unterstützung seitens der Politik.

Beim Blick in die nähere Zukunft erwartet fast jedes dritte Unternehmen in der hr-Umfrage (knapp 31 Prozent), dass sich die eigene Lage bis Jahresende wieder verbessert, 21 Prozent hingegen erwarten eine weitere Eintrübung der Geschäfte. Knapp die Hälfte (48 Prozent) geht von keiner nennenswerten Änderung der Krisensituation aus. Zurückhaltend zeigen sich die Unternehmen auch bei der Frage nach der Mehrwertsteuer, die zum 1. Juli hin abgesenkt wurde. Fast 68 Prozent glauben, dass die Wirkung verpuffen wird. Dass die Steuersenkung bis Jahresende befristet ist, begrüßt die Mehrheit (59 Prozent) der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben.

Ausführliche Ergebnisse der Umfrage gibt es im hr-fernsehen in der „Hessenschau“ und bei „MEX“, im Radio bei hr-iNFO sowie im Netz unter hessenschau.de .

