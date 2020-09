Fußballfans können das kommende Spiel der Eintracht Frankfurt Frauen gegen die TSG Hoffenheim sowohl im Livestream als auch auf ihrem Fernseher sehen.

Der Hessische Rundfunk (hr) zeigt die Partie am Sonntag, 27. September, ab 14 Uhr live auf hessenschau.de sowie in der ARD Mediathek und mit Smart-TVs via HbbTV, zu erreichen über die rote Taste auf der Fernbedienung. Kommentiert wird das Spiel von Ann-Kathrin Rose.

Mit zwei Siegen in zwei Spielen sind die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison gestartet. Anders lief es für ihren kommenden Gegner: Die TSG Hoffenheim hat die ersten beiden Spiele verloren. Im bislang letzten Aufeinandertreffen beider Vereine in der vergangenen Saison siegte die TSG allerdings mit 4:0, ein Testspiel im August endete 1:1.

Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferent hr-fernsehen und Das Erste

Michael Draeger

Telefon: +49 (0)69 155-3527

E-Mail: michael.draeger@hr.de