Die hr-Serie "Kontaktlos": Dominic Betz (li.) in der Rolle des Max und Ariana Gansuh in der Rolle der Felina

Was wäre, wenn die Situation einer Virus-Pandemie nie enden würde? Ein mögliches Szenario zeigt die neue, sechsteilige Science-Fiction-Miniserie „Kontaktlos“, die vom Hessischen Rundfunk (hr) produziert wurde und die ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar ist.

Wie sieht unser Leben 20 Jahre nach der jetzigen Pandemie aus? Dieses Gedankenspiel war die Basis für die ungewöhnliche Serie „Kontaktlos“ . Der Dreh wurde zur Hochzeit der Corona-Krise in Deutschland realisiert.

Das Team musste bei den Dreharbeiten die Abstandregeln einhalten, es war deshalb so klein wie nötig und bestand nur aus Schauspieler*innen, Regie, Kamera, Ton und Grafik. Auf Hilfe bei Maske und Kostüm mussten die Schauspieler*innen komplett verzichten. Drehbuchautor und Regisseur ist der Frankfurter Marc Ermisch.

Inhalt der Serie

2040 - in einer Welt, in der die Menschen aus Angst vor Viren lieber allein zu Hause leben, entscheidet die Samenbank XSperm über Leben oder Nicht-Leben. Eine Gruppe von Menschen rund um die Aktivistin Felina (Ariana Gansuh) will dieser Machenschaft ein Ende setzen. Sie planen den ganz großen Coup. Doch dafür brauchen sie jemanden, der XSperm genau kennt: den IT-Fachmann Max (Dominic Betz). Dieser ahnt nichts von seiner Rolle und verfällt der mutigen Felina. Wird er ihr helfen und sich gegen seinen mächtigen Arbeitgeber stellen?

In weiteren Rollen: Lucie Mackert als Nele, Michael Quast als Felinas Vater, Sabine Koch als Felinas Mutter, Oscar Ehrlich als Leon, Detlev Nyga als Dr. Becker, Emanuel Raggi als XSperm-Bote, Felicia Binger als Lara und Nadine Petry als Lea.

Interview zur hr-Serie "Kontaktlos" mit Regisseur und Drehbuchautor Marc Ermisch sowie Redakteurin Janina Strothmann

Für die Umsetzung sorgte das Team:



Drehbuch und Regie, Marc Ermisch

Kamera, Julien Wintermeier, Felix Leichum

Ton, Christian Mathias

Tonmischung, Jens Rühl

Licht, Tobias Wegener

Szenenbild, Marika Braun, Svantje Fenz

Kostümberatung, Iris Arasimavicius

Grafik, Geka Pahnke

Motion-Design & VFX, Chuong Bui, Matthias Noe, Steffen Wagener

Color Correction, Simon Schikora

Aufnahmeleitung, Denise Röhrig, Torben Milz

Produktionsleitung, Julia Boltz

Redaktion, Emanuel Raggi

Redaktionsleitung, Janina Strothmann

Episodenbeschreibung:



Folge: Max sucht vergeblich nach der großen Liebe. Über seinen Chef lernt er Felina kennen. Als die sieht, für wen Max arbeitet, ist sie Feuer und Flamme. Folge: Felina schlägt Max vor, sich im Freien zu treffen. Das löst bei Max Panikattacken aus. Er hat seit zehn Jahren nicht mehr seine Wohnung verlassen. Folge: Nele erhöht den Druck auf Felina: Sie muss Max bald in ihre Pläne einweihen. Doch Felina ist zerrissen. Max soll zusammen mit seinem Chef herausfinden, wer XSperm angreift. Folge: Felina erzählt Max von ihrem Vorhaben. Er reagiert entrüstet und ist von Felina enttäuscht. Ihr Gespräch endet im Streit, doch Zweifel sind gesät. Folge: Max versucht einen Zeugen zu finden. Felina dagegen verzweifelt, weil sie nichts tun kann. Folge: Max und Felina verlieren jede Hoffnung: Ihr Plan scheint nicht aufzugehen – oder etwa doch?

