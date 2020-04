Heute wurden die neuen Daten zur Radionutzung (MA Audio 2020/I) von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) veröffentlicht. Insgesamt werden die Radioprogramme des Hessischen Rundfunks (hr) werktäglich von 2.119 Millionen Menschen in Hessen gehört. Dabei fallen die Zuwächse von hr4 und hr-iNFO auf.

Der Erhebungszeitraum für diese Daten endete im Dezember 2019 . Die einzelnen hr-Radioangebote schneiden dabei wie folgt ab:



hr1 erreicht 567.000 Hörer (Tagesreichweite, Montag bis Freitag in Hessen) und bleibt gegenüber der MA Audio 2019/II konstant

hr2-kultur erzielt eine Tagesreichweite von 74.000 Hörern (minus 13.000)

hr3 begleitet aktuell 843.000 Hessen (minus 89.000)

hr4 ist für 535.000 Hörer unverzichtbarer Begleiter durch den Tag, ein Plus von 39.000 Hörern

Auf hr-iNFO verlassen sich 302.000 Hörer (plus 34.000)

YOU FM kommt auf 238.000 Hörer (minus 15.000)

Radio: Stärkt den Zusammenhalt und informiert umfassend

„Gerade in der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns alle befinden, ist das Radio als aktuelle und tagesbegleitende Informationsquelle unverzichtbar. Wir stellen auf allen Kanälen fest, dass das Bedürfnis der Menschen nach seriösen Informationen und verlässlicher Einordnung aktuell sehr groß ist. Daher sind zum Beispiel auch die Reichweiten in den Livestreams außerordentlich hoch“, so hr-Hörfunkdirektor Heinz Sommer.



„Daneben kann das Medium Radio mit seiner direkten und persönlichen Ansprache in Krisenzeiten für Zusammenhalt und Gemeinsinn sorgen. Unsere Hörfunkprogramme stehen dafür, die Hessen zuverlässig durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten.“

Weitere Informationen Hintergrund: MA Audio 2020/I Die MA Audio ist die Leitwährung für die Radionutzung in Deutschland. Sie basiert auf der Grundgesamtheit der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Die MA Audio ermittelt die Radionutzung für alle Sender und alle Verbreitungswege (UKW, DAB+, Internet). Ende der weiteren Informationen

