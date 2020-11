Der andauernde Pandemie-Alltag hat Gewissheiten erschüttert und Gewohnheiten infrage gestellt. Gerade, wenn es um die großen Themen Klimawandel, Mobilität, Konsum und Zusammenleben geht. „Wir hören dich”, die gemeinsame Sendung aller Radioprogramme des Hessischen Rundfunks (hr), geht am 18. November im Rahmen der ARD-Themenwoche den Veränderungen in allen Lebensbereichen nach: „Welt im Umbruch – wie wollen wir leben?“

Abstand halten – zusammen diskutieren

Diesen Fragen intensiv und konstruktiv nachzugehen, ist der Anspruch von „Wir hören dich“. Zwei Stunden lang lädt der hr zum Austausch im Radio mit vielen Möglichkeiten der Beteiligung für alle Interessierten ein. Natürlich so sicher wie möglich, Doris Renck und Gunnar Töpfer sprechen mit den „Studio“-Gästen aus ganz Hessen per Videokonferenz. Mit dabei sind:

Mario Broschk, Riedstadt-Erfelden (selbständiger Fensterputzer, 54)

Paula Funk, Bad Homburg/Köln (Jurastudentin, 18)

Verena Hofmann, Bensheim (Psychologiestudentin, 22)

Lea Molander, Bad Homburg (Schülerin, 17)

Jörg Wilke, Willingen (Skiliftbetreiber, 47)

Martin Scharnowski, Göttingen (Zweiradmechanikermeister, 49)

Jan Zirn, Bad Nauheim (IT-Unternehmer, 50)

Im Radio, im Netz und im Fernsehen

Dafür schalten sich am Mittwoch, 18. November, von 18 bis 20 Uhr wieder alle hr-Radioprogramme zur gemeinsamen Sendung zusammen. Auf der thematischen Begleitseite unter www.hr.de gibt es dazu ein umfangreiches Angebot und alle Kontaktmöglichkeiten. Darüber hinaus beschäftigen sich im hr-fernsehen „Hallo Hessen“ ab 16 Uhr und „MEX – das Marktmagazin“ von 20.15 Uhr an mit verschiedenen Aspekten zum Thema. Alle Radioprogramme des hr führen an diesem Tag thematisch auf die Radiosendung am Abend hin.

Mitmachen

E-Mail: wirhoerendich@hr.de

Telefon: während der Sendung unter 0800 800 7777

Sprachnachricht über WhatsApp: vor und während der Sendung unter 0171 97 30 626

Facebook: hr1 , hr3 , YOU FM

