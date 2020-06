Gemeinsam Fragen stellen. Gemeinsam nach Antworten suchen. Dieses Motto ist in Corona-Zeiten aktueller denn je. Zum zweiten Mal widmet sich „Wir hören dich“, die gemeinsame Sendung aller hr-Radioprogramme, dem Thema, das unseren Alltag nach wie vor bestimmt. Am ersten Juli, ab 18 Uhr.

Nach mehr als 100 Tagen Leben mit einer Ausnahmesituation ist es Zeit für eine Zwischenbilanz und einen Ausblick. Erneut dabei ganz wichtig: Die Erfahrungen der Hörerinnen und Hörer. Was hat die Krise, die vielzitierte „neue Normalität“ mit den Hessen gemacht, welche Erwartungen gibt es an unser Zusammenleben in allen Facetten? Was könnten die kommenden Monate an Herausforderungen, aber auch an Chancen bringen? Wozu sind wir bereit, wo sind unsere Grenzen? Wie stellen wir sie uns vor: Unsere Zukunft mit Corona?

Abstand halten – zusammen diskutieren

Diesen Fragen intensiv und konstruktiv nachzugehen, ist der Anspruch von „Wir hören dich“. Zwei Stunden lang lädt der hr zum Austausch im Radio mit vielen Möglichkeiten der Beteiligung für alle Interessierten ein. hr-Moderator Gunnar Töpfer, auch aus dem „Corona-Update“ bekannt, bringt die Hörerinnen und Hörer zusammen mit Experten verschiedener Fachrichtungen. Überraschende Elemente sorgen zwischendurch für Inspiration und Nachdenk-Momente.

Radio, Fernsehen, online: wann und wie?

Hierzu schalten sich am Mittwoch, 1. Juli, von 18 bis 20 Uhr wieder alle hr-Radioprogramme zur gemeinsamen Sendung zusammen. Auf der thematischen Begleitseite unter www.hr.de gibt es dazu ein umfangreiches Angebot und alle Kontaktmöglichkeiten. Darüber hinaus beschäftigen sich hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM an diesem Tag hinführend auf die Radiosendung in den jeweiligen Programmen mit dem Thema. Auch „mex“, das Marktmagazin im hr-fernsehen, beschäftigt von 20.15 Uhr an mit dem Thema.

Weitere Informationen Mitmachen bei „Wir hören Dich“ E-Mail: wirhoerendich@hr.de

Telefon: während der Sendung unter 0800 800 7777

Sprachnachricht über WhatsApp: vor und während der Sendung unter 0171 97 30 626

Facebook: hr1, hr3, YOU FM und hr-iNFO Ende der weiteren Informationen

