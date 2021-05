Erste Folge der sechsteiligen Reihe mit Acts aus Frankfurt, Darmstadt, Marburg und Flörsheim ab 11. Mai in der ARD-Mediathek

"Unfassbar schön, mal wieder auf einer Bühne zu stehen! Für uns hat sich das so angefühlt wie ein Hund, den man ein Jahr nicht ausführen konnte, und wir sind quasi die Hunde und durften endlich wieder raus." So fasste die Band Bazu:ka aus Marburg ihren Auftritt bei "Bühne frei!" zusammen. Die Band folgte – wie zahlreiche weitere hessische Kunstschaffende – dem Aufruf des hr, der mit dieser Aktion professionelle Musikerinnen und Musiker für ein Konzert in den Sendesaal holt. In sechs Folgen präsentieren die Gastgeber Max Mutzke, Cassandra Steen, Laith Al-Deen, Sabrina Setlur, Gregor Meyle und Stefanie Heinzmann je vier verschiedene Acts. Bazu:ka ist eine von vier Bands der ersten Folge, die ab Dienstag, 11. Mai, in der ARD-Mediathek zu sehen ist.

Für die erste Sendung hat sich Max Mutzke noch drei weitere Acts eingeladen: die Indie-Band Elda aus Frankfurt und Darmstadt, die klassische Pianistin Claire Huangci aus Griesheim und das Mikail Aslan Ensemble aus Flörsheim. Sie alle hatten großen Spaß bei der Produktion und "strahlten richtig bei ihren Auftritten", wie Mutzke erzählt. Der Jazzmusiker, der mit großer Überzeugung seine Teilnahme zugesagt hat, sagt: "Mit der Aktion 'Bühne frei!' des hr ist etwas gelungen, worüber ich sehr glücklich bin. Nämlich jungen Musiker*innen und Künstler*innen die Möglichkeit geben, hier zu spielen und auch Gage dafür zu bekommen. Das ist wirklich etwas Tolles!"

Mehr als 1.500 Bewerbungen aus ganz Hessen

Wie es aussieht, hat der hr mit dieser Aktion einen Nerv getroffen: Rund 1.500 Bewerbungen hat es gegeben, das Bewerbungsformular wurde im vergangenen Monat über 20.000 Mal abgerufen. "Wir wussten natürlich, wie groß die Not der hessischen Musikszene ist", sagt Projektleiter Tim Wirth. "Dass die Resonanz aber so groß ist, das hat uns wirklich positiv überrascht. Kleiner Wermutstropfen ist nur, dass wir aufgrund der schieren Masse leider vielen tollen Bands, Ensembles und Musiker*innen absagen müssen, die es alle so sehr verdient hätten, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen."

Programmdirektorin Gabriele Holzner: "Großartig finde ich nicht nur den riesigen Zuspruch, der sich in den zahlreichen Bewerbungen spiegelt. Wir haben wirklich fantastische Künstler*innen aus allen Genres in Hessen, die wir nun mit abwechslungsreichen Konzerten einer breiten Zuschauerschaft vorstellen können."

Porträts und Interviews mit den Bands in den hr-Radiowellen und im hr-fernsehen

Für viele der Künstlerinnen und Künstler ist es eine harte Zeit mit Auftrittsabsagen, ausgefallenen Clubtouren und vor allem fehlenden Einnahmen durch Konzerte und Merchandising. Lupid aus Hüttenberg, die bei der zweiten Folge mit Gastgeberin Cassandra Steen zu sehen sein werden, starteten sogar eine Crowdfunding-Kampagne, um ihre nächste EP veröffentlichen zu können. Diese und ähnliche Geschichten sowie Porträts und Gespräche rund um die hessischen Musikerinnen und Musikerzeigen "Maintower" und die "Hessenschau" ebenfalls ab 10. Mai. Auch die Radiowellen hr2-kultur und hr1 senden einzelne Konzerte, und YOU FM und hr3 laden Bands als Gesprächsgäste ein.

In der ARD-Mediathek werden insgesamt sechs Folgen sowie 24 einzelne Konzerte der ausgewählten Acts zu sehen sein. Ab 11. Mai immer dienstags in der ARD-Mediathek, sowie donnerstags abends im hr-fernsehen.

"Bühne frei!" in der ARD-Mediathek:

Dienstag, 11. Mai:

Folge 1 mit Gastgeber Max Mutzke

Mit Elda aus Frankfurt & Darmstadt, Bazu:ka aus Marburg, Claire Huangci aus Frankfurt und dem Mikail Aslan Ensemble aus Flörsheim

Donnerstag, 13. Mai, 23.30 Uhr, hr-fernsehen

Dienstag, 18. Mai:

Folge 2 mit Gastgeberin Cassandra Steen

mit Lupid aus Hüttenberg, Nico Laska aus Effolderbach/Ortenberg, Daniela May aus Biebergmünd/Wirtheim, EVOU aus Wiesbaden

Donnerstag, 20. Mai, 23 Uhr, hr-fernsehen

Dienstag, 25. Mai:

Folge 3 mit Gastgeber Laith Al-Deen

Mit Stadt, Land, Flucht aus Kassel, dem Duo Raimondi Demgenski aus Frankfurt, triosence aus Kassel und April Art aus Gießen/Neu-Anspach

Donnerstag, 27. Mai, 23 Uhr, hr-fernsehen

Dienstag, 1. Juni:

Folge 4 mit Gastgeberin Sabrina Setlur

Mit Banjoory aus Hanau/Großauheim, DanaMaria aus Neu-Isenburg, Janne aus Ebsdorfergrund und Tango Transit aus Bad Nauheim/Frankfurt

Donnerstag, 3. Juni, 22 Uhr, hr-fernsehen

Dienstag, 8. Juni:

Folge 5 mit Gastgeber Gregor Meyle

Auswahl der Bands folgt!

Donnerstag, 10. Juni, Uhrzeit folgt, hr-fernsehen

Dienstag, 15. Juni:

Folge 6 mit Gastgeberin Stefanie Heinzmann

Auswahl der Bands folgt!

Donnerstag, 17. Juni, Uhrzeit folgt, hr-fernsehen

Hashtag im Social Web: #buehnefrei

