Am Samstag, 23. Oktober, kommt es tagsüber im Versorgungsbereich des Senders Großer Feldberg/Taunus zu Empfangsbeeinträchtigungen einiger Hörfunk- und sämtlicher digitalen Fernsehprogramme.

Wichtige Arbeiten an der Mastspitze des Antennenträgers können zu einer vorübergehend verminderten Sendeleistung oder Unterbrechung der hr-Programme über UKW und DVB-T2 (Fernsehen) führen, jeweils von 7.30 bis 17.45 Uhr. Dies dient der Arbeitssicherheit.

Die zeitweisen UKW-Abschaltungen sind geplant von jeweils etwa 7.30 bis ca. 8.15 Uhr, 11.45 bis 12 Uhr und 17 bis 17.45 Uhr. In den ungefähren Zeiträumen von 8.15 bis 11.45 Uhr und 12 Uhr bis 17 Uhr wird das UKW-Signal leistungsreduziert abgestrahlt. Betroffen hiervon sind die UKW-Wellen hr1 (94,4 MHz), hr2-kultur (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz), Dlf (98,7 MHz) und FFH (105,9 MHz). Während der genannten Zeiten ist auch der Empfang von hr1 (98,3 MHz) und hr2-kultur (93,1 MHz) vom Standort Wiesbaden sowie hr3 (88,9 MHz bzw. 91,1 MHz) von den Standorten Schlüchtern bzw. Bingen gestört, da diese ihre Programmsignale vom Sender Großer Feldberg beziehen.

Die Abschaltungen aller DVB-T2-Programme an diesem Tag sind wie folgt vorgesehen: Von jeweils etwa 8.15 bis 8.35 Uhr, 11.30 bis 11.40 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr. Im weiteren Verlauf von jeweils ungefähr 8.35 Uhr bis 11.30 Uhr und 11.40 Uhr bis 16.30 Uhr kann der DVB-T2-Empfang beeinträchtigt sein. Die DVB-T2-Abstrahlung in den Kanälen K42 (ARD-Mux), K34 (hr-Mux), K22 (ZDF-Mux), K31 (Freenet TV1), K25 (Freenet TV2), K47 (Freenet TV3) wird insbesondere im Taunus gestört sein. Im Rhein-Main-Gebiet kann es beim Empfang in geschlossenen Räumen stellenweise zu Unregelmäßigkeiten des TV-Empfangs kommen. Die DVB-T2-Abstrahlung der Sender FMT-Frankfurt, Hohe Wurzel Wiesbaden sowie Darmstadt bleibt hiervon unberührt.

Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig. Daraus resultierende Änderungen und Verschiebungen der Störungszeiten werden kurzfristig bekanntgegeben. Falls zu schlechte Wetterbedingungen die Arbeiten am Samstag verhindern, sind diese am Sonntag, 24. Oktober, zu den genannten Zeiten geplant.

In den Abschaltzeiten kann man je nach eigenem Standort auf andere Frequenzen oder Empfangswege ausweichen. Der Empfang per Satellit, DAB+ und Internet sowie über Breitbandkabel ist jederzeit störungsfrei möglich.

