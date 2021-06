Über 50 Schulen hatten sich beworben für die mittlerweile 13. Auflage des hr-Videowettbewerbs "Meine Ausbildung – Du führst Regie", insgesamt 19 Filme wurden nun nominiert für die Endrunde am 9. Juli.

Ausgerüstet mit Kamera und Mikrofon sollten die Jugendlichen einen rund siebenminütigen Film zum Thema Ausbildung drehen, der ihre Perspektive in den Vordergrund stellt, ihre Befindlichkeiten und Ängste, ihre Träume und Wünsche zum Thema Ausbildung filmisch greifbar macht – auch und gerade vor dem Hintergrund der Pandemie. Aus über 50 eingereichten Filmen hat eine Jury nun die besten 19 ausgewählt.

Qualifiziert für die Endrunde haben sich folgende hessische Schulen

(sortiert von Nord nach Süd):

Gesamtschule Geistal, Bad Hersfeld

Marienschule, Fulda

Berufliche Schulen Biedenkopf

Wirtschaftsschule am Oswaldgarten, Gießen

Kaufmännische Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Dillenburg

Leo-Sternberg-Schule, Limburg

Obermayr Business School, Wiesbaden

Berufliche Schulen Untertaunus, Taunusstein

Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim/Ts.

Heinrich-Böll-Schule, Hattersheim

Friedrich-Ebert-Schule, Schwalbach/Ts.

Obermayr International School, Schwalbach /Ts.

Freie Christliche Schule, Frankfurt

Klingerschule, Frankfurt

Freiherr-vom-Stein-Schule, Frankfurt

Dreieichschule, Langen

Bertha-von-Suttner-Schule, Nidderau

Drachenschule Odenwald, Wald-Michelbach

Oberzentschule, Oberzent

Die Preise werden nach Kategorien vergeben, prämiert werden der beste Film, das beste Drehbuch, die beste schauspielerische Leistung, der beste Newcomer. Zudem werden ein Preis für Innovation und ein Preis für Inklusion ausgelobt. Wie bereits im vergangenen Jahr wird außerdem ein Motivationspreis vergeben; er zeichnet besonderes Durchhaltevermögen unter erschwerten Bedingungen aus. Die Sieger der jeweiligen Kategorie werden mit Geldpreisen von insgesamt 14.000 Euro prämiert. Ausgezeichnet werden die besten Filme – wie bereits im Vorjahr – in einer von hr-Moderator Danijel Stanic, Youtube-Star Kathrin Fricke alias Coldmirror sowie Poetry Slamer Finn Holitzka präsentierten virtuellen Preisverleihung. Zu sehen ist das 90-minütige Finale am Freitag, 9. Juli, von 11 Uhr an auf dem YouTube-Kanal des hr-fernsehens (https://1.ard.de/meine_ausbildung ), später als Video on demand auch unter hr.de/meineausbildung ; dort finden sich auch ausführliche Informationen zum Wettbewerb. Vom 12. bis 16. Juli werden alle 19 nominierten Filme zudem im hr-fernsehen ausgestrahlt.

"Mit unserem Wettbewerb wollen wir die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern und die Bedeutung der beruflichen Ausbildung stärker in den Fokus der Jugendlichen rücken", so Joachim Meißner, Bildungsredakteur beim Hessischen Rundfunk und Initiator des Wettbewerbs. "Zudem ist Schule der Platz für soziales Miteinander. Projekte allerdings, die Gruppenarbeit ermöglichen und den Zusammenhalt stärken, bleiben in Zeiten von Distanzunterricht gerne auf der Strecke. Daher war es uns wichtig, unseren Wettbewerb auch in diesem Jahr anzubieten – und die rege Beteiligung gibt uns Recht."

Veranstaltet wird der Wettbewerb "Meine Ausbildung" vom Hessischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium, dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, der DGB-Jugend Hessen-Thüringen, dem Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen e. V., der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) sowie Provadis, Partner für Bildung und Beratung GmbH.

