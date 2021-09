Was ist ein ETF? Warum betrifft mich persönlich die Inflation? Wie kann ich im "ganz Kleinen" schlau mit Geld umgehen? Die funk-Redaktion im Hessischen Rundfunk (hr) hat in Kooperation mit der hr-Wirtschaftsredaktion ein Finanzformat entwickelt, um diese Fragen für eine junge Zielgruppe zwischen 16 und 22 Jahren zu beantworten.

Heute startet bei TikTok der neue funk-Kanal "Your Money ".

Präsentiert wird das Format im wöchentlichen Wechsel von Katharina Wichelhaus (Katulka) und Rafaela Roza. Beide gehören zur jungen weiblichen Zielgruppe, sind bereits Hosts bei funk und haben Erfahrungen auf TikTok gesammelt. Pro Woche gibt es fünf Videos. Das Motto: Dein Start in Finanzen.

Katharina Wichelhaus beim Dreh einer Folge von "Your Money" Bild © hr/Lena Reidt

Speziell für junge Frauen und eine nicht-akademische Zielgruppe fehlt es an unabhängigen Finanzangeboten, die kurz, inhaltlich richtig und ansprechend über das Thema Geld informieren. "Your Money" nimmt komplizierte Geldthemen mit Humor – und erklärt sie so, dass jede und jeder sie versteht. Das Format beweist, dass Wirtschaft nicht kompliziert sein muss und erreicht seine Zielgruppe dort, wo sie sich aufhält: auf TikTok. Dabei arbeiten die funk-Redaktion und die Wirtschaftsredaktion des Hessischen Rundfunks am deutschen Finanzstandort Nr. 1, in Frankfurt am Main, eng zusammen.

Schnell und kurz

Rafaela Roza beim Dreh einer Folge von "Your Money" Bild © hr/Sven Marquardt

Um bei TikTok mit einem Video zum "Thumb-Stopper" zu werden, muss man innerhalb von Sekunden auf den Punkt kommen. Auch die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu halten, ist eine Herausforderung. Kurz ist eine Kunst! Die Beiträge aus der Entwicklungsphase sind schon auf dem TikTok-Kanal "Your Money " anzuschauen.



Mehr Informationen zum Format und den Hosts sowie Bildmaterial gibt es auf der Formatseite im funk-Presseportal .

Sabine Renken Bild © hr/Ben Knabe

Pressereferentin Unternehmenskommunikation

Sabine Renken

Telefon: +49 (0)69 155-2163

E-Mail: sabine.renken@hr.de