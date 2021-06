Wenige Tage vor Wimbledon messen sich Angelique Kerber und Laura Siegemund mit internationalen Stars und Qualifikantinnen beim WTA-Damenturnier Bad Homburg Open. Der hr hat sich exklusive Free-TV-Rechte für das erste Halbfinale am 25. und das Finale am 26. Juni gesichert und überträgt live auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

Neben der Weltranglistenersten Petra Kvitova sowie zahlreichen internationalen Stars und Qualifikantinnen, dürfen sich Tennisfans unter anderem auf Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber und Laura Siegemund freuen. Kerber war als Turnier-Botschafterin auch maßgeblich am Zustandekommen des Events beteiligt.

"Wir freuen uns, dieses neue und hochrangig besetzte Tennisturnier bei uns in Hessen crossmedial auf unseren Ausspielwegen zu begleiten", so hr-Sportchef Marcus Augustin. "Der hr wird die Höhepunkte, also die Halbfinal-Spiele und das Finale im hr-fernsehen sowie in den Streams auf hessenschau.de und sportschau.de übertragen". Bei deutscher Beteiligung werde das Finale auch im Ersten übertragen, so Augustin. "Damit möchten wir einem breiten Publikum ein spannendes und hochwertiges Programmangebot machen." Auch hr-iNFO berichtet von den Bad Homburg Open.

An der Seite von hr-Kommentator Matthias Cammann wird die zurzeit verletzte Sabine Lisicki als Expertin sitzen. Auf diesen "Coup" sei die Sportredaktion besonders stolz, betont Augustin, denn von der Frau mit dem schnellsten Aufschlag der Welt (211 km/h) erhoffe man sich auch schnelle, treffsichere Kommentare und wertvolle Einsichten aus Spielerinnensicht.

Weitere Informationen Übertragungszeiten: Das erste Halbfinalspiel überträgt der hr am Freitag, 25. Juni, ab 14 Uhr im Livestream bei hessenschau.de sowie exklusiv im hr-fernsehen.



Auch das zweite Halbfinalspiel überträgt der hr am Freitag, 25. Juni, im Livestream bei hessenschau.de .



Das Finale startet am Samstag, 26. Juni, um 13 Uhr im hr-fernsehen (und bei deutscher Beteiligung im Ersten) sowie im Livestream bei hessenschau.de . Ende der weiteren Informationen

