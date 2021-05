Die Twins Dennis und Benni Wolter begeistern mit ihrer YouTube Show World Wide Wohnzimmer bereits Millionen User*innen. Doch was passiert, wenn die Krawatte gelockert und der feine Zwirn abgelegt ist? Im neuen Podcast Saunaclub Susanne tragen sie ausschließlich Handtuch - und das Herz auf der Zunge. Die Premiere "Das erste Mal" ist ab sofort verfügbar.

Zur Folge: "Das erste Mal" im Saunaclub Susanne

Download Download zum Download Benni und Dennis Wolter im Saunaclub Susanne [Download ] Ende des Downloads

Hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse und nackte Wahrheiten: So ehrlich hat man Dennis und Benni noch nie gehört. Neue Folgen von Saunaclub Susanne gibt es ab sofort jede Woche Donnerstag auf allen gängigen Podcast Plattformen, in der ARD Audiothek sowie auf funk.net .

Weitere Informationen Das sagen die Twins dazu: "Als 30-Jährige haben wir das erste Drittel unseres Lebens wohl hinter uns gebracht. Zeit, die Klamotten abzulegen, das Thermostat auf 65 zu drehen und ehrlich zu hinterfragen: Wie war's bis jetzt?" Ende der weiteren Informationen

Die Grundlage einer jeden Folge bilden festgelegte Steigerungen bestimmter Erfahrungen oder Emotionen. So sprechen Dennis und Benni in den kommenden zwei Ausgaben über den tiefsten Schmerz (13. Mai 2021) und über ihre dümmsten Entscheidungen (20. Mai 2021). Die Hörer*innen können über den Instagram Account @saunaclubsusanne , auf dem das kommende Thema jeweils vor der Aufnahme gepostet wird, ihre persönlichen Erfahrungen an die Twins schicken und werden so in die Beiträge eingebunden.

Saunaclub Susanne wird vom Hessischen Rundfunk für funk produziert. Mehr Informationen gibt es auf der Formatseite im Presseportal . Bildmaterial steht nach Akkreditierung zur Verfügung.